بروج للطاقة تدعم المواهب الشابة في القطاع خلال مشاركتها في «أديبك 2021»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة بروج للطاقة عن مشاركتها في فعاليات معرض «أديبك 2021» الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة 15-18 نوفمبر الجاري.

وأكدت الشركة دعمها للنسخة التاسعة من برنامج «شباب أديبك» الذي يقام ضمن المعرض، وذلك حرصاً منها على تطوير وقدرات الشباب في هذا القطاع وتطوير قدراتهم للإبداع والابتكار في مجال الطاقة المستدامة.

وتعتزم الشركة خلال مشاركتها التعريف بمشاريعها في معرض أديبك، وبحث فرص التعاون الاستثماري والاقتصادي في مجال الطاقة، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية جديدة مع عدد من الشركاء.

وتمضي شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز قدماً في تنفيذ خطط التوسع في قطاع تخزين النفط والخدمات ذات الصلة، حيث تشكل هذه المشاريع إضافة نوعية لقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات وتبشر بنمو هذا القطاع الحيوي والهام.

وعززت الشركة استثماراتها وحضورها في إمارة الفجيرة بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي هام عالمياً، كونها تعد محطة مهمة في تخزين النفط، وتشير التوقعات إلى أن قطاع تخزين النفط في الإمارات سيشهد مزيداً من التطور بفضل استثمارات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز.

وفي وقت سابق، كلّفت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز شركة آرنست آند يانغ بإجراء دراسة الجدوى المتعلقة بالمرحلة الثالثة لمنشآتها النفطية في الفجيرة، حيث سيجري بناء منشآت المرحلة الثالثة من محطة الفجيرة لتخزين النفط وفق المواصفات نفسها التي تم استخدامها لبناء منشآت المرحلتين الأولى والثانية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم العمليات الآلية.

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