«بوست باي» تتعاون مع «ماستر كارد» و«دبي التجاري» في مجال الشراء الآن والدفع لاحقاً

المصدر: دبي - البيان

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قام بنك دبي التجاري (CBD) وماستر كارد وTutuka وبوست باي بإحياء شراكة استراتيجية لإطلاق حل BNPL الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيوفر مدفوعات رقمية آمنة ومريحة. يوفر بوست باي بمساعدة بنك دبي التجاري (CBD) و«ماستر كارد» وTutuka رحلة دفع سلسة وسهلة لجميع مدفوعات BNPL الخاصة بالعملاء، سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت في منافذ البيع بالتجزئة المتاحة بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

تم تصميم عملية بوست باي بناءً على العملاء وراحتهم، في حين أن الدفعة الأولى مقدمة، يتم خصم المدفوعات التالية تلقائياً من بطاقة الائتمان أو الخصم التي استخدمها العملاء للتسجيل. هذا يتيح للعملاء فكرة الشراء عند الطلب بطريقة مريحة وملائمة للدفع مع مرور الوقت وبدون أي فوائد أو رسوم إضافية أو رسوم خفية.

تتيح التكنولوجيا للمستهلكين «التسوق في أي مكان» عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام مدفوعات بدون تلامس في آلاف المتاجر مثل Ace وApple وAzadea وCenterPoint وDecathlon وGAP وLevel Shoes وH.

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