«سيدات أعمال عجمان» يوقع مذكرة تفاهم مع «لاينز للاستشارات الهندسية»

المصدر: عجمان- البيان

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وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «لاينز للاستشارات الهندسية»، بهدف تبادل الخبرات في المجالات، التي تهم الجانبين.

وقع المذكرة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والمهندس مروان العياش مدير عام شركة لاينز للاستشارات الهندسية، بحضور عائشة النعيمي نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي إن مجلس سيدات أعمال عجمان يعمل بشكل حثيث ومستمر على البحث عن قنوات جديدة لتنويع مشاريعه ومبادراته وخدماته، التي يقدمها لجميع عضواته ورواد الأعمال في إمارة عجمان، بما يواكب رؤية حكومة عجمان، لتعزيز تنافسية الإمارة ورفع مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد المحلي.

وأضافت: تشكل شراكة القطاع الحكومي مع جهات ومؤسسات القطاع الخاص حجر الأساس في تنمية ودعم تطوير قطاع الأعمال والتعاون على إطلاق وتنفيذ مبادرات مشتركة، تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وتفتح آفاقاً جديدة من التسهيلات التحفيزية أمام أصحاب المشاريع بعجمان، مؤكدة حرص المجلس على توفير كل سبل الدعم للقطاعين الاقتصادي والاستثماري وتوسيع شبكة علاقات المجلس.

ومن خلال المذكرة سيتعاون الجانبان بمجالات التنسيق المشترك في المشاريع والمبادرات ذات الصلة برواد ورائدات الأعمال، إلى جانب المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل المتعلقة بالطرفين والمعارض الخارجية. كما سيعمل الطرفان على البحث والتعاون في مجالات وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج كليهما، والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات، التي ينظمها الطرفان، فضلاً عن إيجاد مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.

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