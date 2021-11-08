أراضي عجمان تنظم المزاد العقاري الأول لعام 2021

المصدر: عجمان - (البيان)

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نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في مقرها بعجمان المزاد العقاري الأول لعام 2021 والذي تم خلاله عرض مجموعة من العقارات للبيع بمناطق «النعيمية 3» ومشيرف والزاهية.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: نسعى من خلال إقامة المزادات العقارية إلى تنظيم عمليات بيع الأراضي والعقارات بأسلوب عصري ومبتكر يدعم توجهات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز وتيرة النمو المتصاعدة التي يشهدها القطاع العقاري في إمارة عجمان وزيادة مساهمته في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة وواعدة.

وقال يوسف الشامسي رئيس لجنة المزادات إن الدائرة نجحت في تنظيم النسخة الأولى من المزاد العقاري بصيغته الجديدة بحضور عدد واسع من المستثمرين والمتعاملين الراغبين في شراء العقارات المعروضة بكل شفافية ويسر وسهولة في الإجراءات.

مؤكداً أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري حرصت على تنظيم المزاد العقاري وفق اللوائح والقوانين التي وضعتها حكومة عجمان وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاقتصادي بإمارة عجمان وبالأخص القطاع العقاري الذي يمر بفترة انتعاش ملحوظة منذ مطلع العام الجاري.

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