«إس آي جي» تفتتح بـ«دبي للسيليكون» مركز ابتكار تقني للمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتحت «إس آي جي»، الموفر لنظم وحلول مواد التعبئة المعقمة، أول مركز ابتكار تقني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع «إس بي إكس فلو». وتم افتتاح المركز رسمياً في مقر «إس آي جي» في الواحة بالتعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون و«إس بي إكس فلو»، بحضور ساميول سيغرست، الرئيس التنفيذي لشركة «إس آي جي».

والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وجيرارد لانغ، نائب رئيس «إس بي إكس فلو» لنظم الغذاء والصحة وعدد من المسؤولين.

ويضم المركز مسرعة «إس آي جي» وحاضنة «إس آي جي»، وهما حلان متكاملان يسهمان في تسريع طرح الأفكار المبتكرة في السوق وتقديم الدعم لعملاء الشركة والشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات التي تسعى لتطوير وطرح المنتج المبتكر التالي.

وقال سامويل سيغرست، الرئيس التنفيذي لدى «إس آي جي»: إطلاق المركز الجديد محطة تاريخية لـ«إس آي جي» وقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة. وفي الوقت الذي نحتفل بعيدنا العشرين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نتطلع لقيادة الحقبة التالية من النمو ودفع جهود الابتكار في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة وخارجها. وسنواصل سوياً مع عملائنا وشركائنا التركيز على تطوير القطاع من خلال توفير التقنيات فائقة التطور والاستدامة وطرح ابتكارات عالمية المستوى.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون: سعداء بالإضافة الجديدة لشركة «إس آي جي» التي تتخذ من الواحة مقراً لها منذ 2015 من خلال إطلاقها لمركز الابتكار التقني الجديد الذي سيعمل على دعم المواهب وجذبها من كل أنحاء العالم كمركز عالمي لإطلاق الأفكار الناجحة من خلال الإبداع والتكنولوجيا والتدريب والابتكار والاختبار. فهذا المشروع ينسجم مع رؤية دولة الإمارات من أجل المرحلة التالية من النمو: مشاريع الخمسين. وقد وضعت قيادتنا الابتكار والامتياز الرقمي والتقني والعلمي في قلب هذه الرؤية لكي تصبح البلاد «عاصمة المستقبل». وافتتاح المركز يدعم مقومات هذه الرؤية ويدعم المواهب والشركات والاستثمارات في هذه القطاعات.

وقال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام «إس آي جي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ليس من المستغرب أن تكون واحة دبـي للسيليكون التي تعتبر مركزاً للابتكار والقطاعات العصرية القائمة على التكنولوجيا، مقراً لمركزنا الأول للبحوث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيفتح مركزنا التقني فرصاً لا تحصى للشركات الحالية والشركات الناشئة على حد سواء.

وقد أكدت قيادة دولة الإمارات، التي تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام، أهمية التعاون مع القطاع الخاص من أجل ضمان مستقبل أفضل وأقوى وأكثر استدامة. ونفخر بالمساهمة في دعم توجهات الإمارات من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتدريب وعقد الشراكات مع المؤسسات التي تشاركنا هذا الالتزام.

وقال جيرارد لانغ، نائب رئيس «إس بي إكس فلو» لنظم الغذاء والمشروبات: قدمت «إس بي إكس فلو» نظامها التجريبي لتقنية الحرارة الفائقة القادر على معالجة المنتجات شائعة الاستخدام كمنتجات الألبان والحبوب والفواكه وحتى المكسرات وفقاً لأكثر المعايير صرامة والمحددة لمنتجات الألبان وقطاع الأغذية ومستهلكي الأطعمة. و

بدءاً من منتجات الألبان وحتى المأكولات والمشروبات المرتكزة على النباتات، يستطيع منتجو الأغذية والمشروبات التركيز على تطوير أعمالهم مع الاستفادة من الأداء المحسن في المصانع وجودة المنتجات وطرح أسرع في الأسواق. وصُمم المركز لمساعدة الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة ودعم رواد الأعمال الجدد الراغبين في إنشاء شركات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتم قبل الافتتاح منح المركز شهادة LEED البلاتينية من معهد اعتماد المباني الخضراء إضافة إلى رخصة صناعية من بلدية دبـي لإنتاج المشروبات بنكهة الفاكهة وعصائر الفاكهة ومنتجات الألبان. وتمتلك «إس آي جي» مركزين مماثلين للتقنية في كل من ألمانيا والصين.

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