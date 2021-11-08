"إس آي جي" تفتتح مركزاً للابتكار التقني في واحة دبـي للسيليكون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت "إس آي جي" SIG، الموفر الرائد لنظم وحلول مواد التعبئة المعقمة، أول مركز ابتكار تقني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع "إس بي إكس فلو" SPX FLOW، وذلك في إطار احتفالها بعيدها العشرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم افتتاح المركز التقني رسمياً في مقر "إس آي جي" في الواحة عشية انطلاق مؤتمر ومعرض الخليج لتصنيع الأغذية 2021 بالتعاون مع سلطة واحة دبـي للسيليكون و"إس بي إكس فلو"، بحضور ساميول سيغرست، الرئيس التنفيذي لشركة "إس آي جي"، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، وجيرارد لانغ، نائب رئيس "إس بي إكس فلو" لنظم الغذاء والصحة وعدد من المسؤولين.

ويوفر المركز الجديد فرصاً جديدة غير مسبوقة لتطوير قطاع الأغذية والمشروبات من خلال التقنيات الجديدة التي يوفرها المركز وتضم تقنية الحرارة الفائقة (UHT) التابعة لشركة (SPX FLOW) التي ستتيح اختبارات المعالجة التي تشمل تقنية التسخين غير المباشر والمباشر فضلاً عن نظم المزج في الفراغ لمزج المنتجات، ومصنعاً لاختبارات التعبئة ومنشأة للبحث والتطوير وأكاديمية للتدريب والمعرفة.

كما يضم المركز مسرعة "إس آي جي" (SIG Accelerator) وحاضنة "إس آي جي" (SIGCUBATOR)، وهما حلان متكاملان يسهمان في تسريع طرح الأفكار المبتكرة في السوق وتقديم الدعم لعملاء الشركة والشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات التي تسعى لتطوير وطرح المنتج المبتكر التالي.

تسهم العملية التي يوفرها المركز الجديد والمكونة من أربعة مراحل، بدءاً من تطوير الفكرة وحتى التصميم، بما في ذلك تطوير الوصفة والتعبئة وحتى الإنتاج التجريبي والترويج، في توفير الدعم الكامل للعملاء الحاليين والشركات الجديدة لتسريع جهود تطوير المنتجات ومنتجات التعبئة الجديدة في المنشأة الحديثة.

وبهذه المناسبة صرح سامويل سيغرست، الرئيس التنفيذي لدى "إس آي جي": "يُعد إطلاق المركز الجديد اليوم محطة تاريخية جديدة بالنسبة لـ ’إس آي جي‘ وقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة. ففي الوقت الذي نحتفل به بعيدنا العشرين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نتطلع لقيادة الحقبة التالية من النمو ودفع جهود الابتكار في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة وخارجها. وسنواصل سوياً مع عملائنا وشركائنا التركيز على تطوير القطاع من خلال توفير التقنيات فائقة التطور والاستدامة وطرح ابتكارات عالمية المستوى."

من جانبه قال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون: ""نحن سعداء بالإضافة الجديدة لشركة ’إس آي جي‘ التي تتخذ من الواحة مقراً لها منذ العام 2015 من خلال إطلاقها لمركز الابتكار التقني الجديد الذي سيعمل على دعم المواهب وجذبها من كل أنحاء العالم كمركز عالمي لإطلاق الأفكار الناجحة من خلال الإبداع والتكنولوجيا والتدريب والابتكار والاختبار. فهذا المشروع ينسجم مع رؤية دولة الإمارات من أجل المرحلة التالية من النمو: مشاريع الخمسين. إن قيادتنا وضعت الابتكار والامتياز الرقمي والتقني والعلمي في قلب هذه الرؤية لكي تصبح البلاد ’عاصمة المستقبل‘. وافتتاح مركز ’إس آي جي‘ اليوم يدعم مقومات هذه الرؤية ويدعم المواهب والشركات والاستثمارات في تلك القطاعات."

بدوره قال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام "إس آي جي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "ليس من المستغرب أن تكون واحة دبـي للسيليكون التي تعتبر مركزاً للابتكار والقطاعات العصرية القائمة على التكنولوجيا، مقراً لمركزنا الأول للبحوث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيفتح مركزنا التقني الذي طور بدعم من ’إس بي إكس فلو‘، فرصاً لا تحصى للشركات الحالية والشركات الناشئة على حد سواء. إن قيادة دولة الإمارات، التي تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام، أكدت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص من أجل ضمان مستقبل أفضل وأقوى وأكثر استدامة. ونفخر في ’إس آي جي‘ أن نساهم في دعم توجهات دولة الإمارات من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتدريب وعقد الشراكات مع المؤسسات التي تشاركنا هذا الالتزام."

وقال جيرارد لانغ، نائب رئيس "إس بي إكس فلو" لنظم الغذاء والمشروبات: "نحن فخورون بتعاوننا الاستراتيجي مع ’إس آي جي‘ للمساهمة في تطوير وتصنيع حلول لعملياتها. قدمت’إس بي إكس فلو‘ نظامها التجريبي لتقنية الحرارة الفائقة (UHT) والقادر على معالجة المنتجات شائعة الاستخدام كمنتجات الألبان والحبوب والفواكه وحتى المكسرات وفقاً لأكثر المعايير صرامة والمحددة لمنتجات الألبان وقطاع الأغذية ومستهلكي الأطعمة. وبدءاً من منتجات الألبان وحتى المأكولات والمشروبات المرتكزة على النباتات، يستطيع منتجو الأغذية والمشروبات التركيز على تطوير أعمالهم مع الاستفادة من الأداء المحسن في المصانع وجودة المنتجات وطرح أسرع في الأسواق."

صُمم مركز "إس آي جي" التقني لمساعدة الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة ودعم رواد الأعمال الجدد الراغبين في إنشاء شركات في قطاع الأغذية والمشروبات. وتسهم تقنية البثق الحديثة ونظام قياس الجودة المبتكر ومعدات الاختبار المتطورة والقدرات المستقبلية للتكنولوجيا الرقمية التي يتسم بها المركز في تقديم عمليات تطوير أسرع من المنتجات الجديدة ومواد التغليف التي تفي بالطلب المتزايد من المستهلكين على الاستدامة. وتقدم حاضنة "إس آي جي" (SIGCUBATOR) لقطاع الأغذية والمشروبات الناشئ في الشركات الجديدة فرصة لا مثيل لها لتطوير الوصفة المثالية اعتماداً على شبكة "إس آي جي" العالمية من موردي المكونات وإنتاج تلك الوصفات في مصنع الشركة في واحة دبـي للسيليكون وطرح المنتجات في السوق دون الحاجة لتكبد تكاليف مرتفعة في إنشاء منشأة إنتاج متكاملة.

وقد تم قبل الافتتاح منح مركز التقنية في واحة دبـي للسيليكون شهادة LEED البلاتينية من قِبل معهد اعتماد المباني الخضراء (Green Building Certification Institute -GBC) إضافة إلى رخصة صناعية من بلدية دبـي لإنتاج المشروبات بنكهة الفاكهة وعصائر الفاكهة ومنتجات الألبان. وبإمكان العملاء الاستفادة من عمليات ومهارات وخبرة "إس آي جي" لتصميم وطرح المنتجات الجديدة في السوق، إضافة الى المساعدة في تعبئة المنتجات لمجموعة العملاء الحاليين.

تمتلك "إس آي جي" مركزين مماثلين للتقنية في كل من ألمانيا والصين وسيوسع مركز "إس آي جي" الرائد عمليات التطوير المشترك للمنتجات مع عملاء "إس آي جي" الحاليين كما سيسرع دورات الابتكار من خلال اختبارات التعبئة القصيرة. وستقوم حلول "إس آي جي" الرقمية تلقائياً بتتبع وجمع كافة معطيات المعالجة وبيانات التعبئة وتحليلها في مركز "إس آي جي" للموثوقية، الأمر الذي يتيح الاطلاع على رحلة المنتج من المصدر حتى وصوله إلى أرفف المحلات والسوبرماركت.

كما يتيح المركز في واحة دبـي للسيليكون لشركات الأغذية والمشروبات المرونة في مجال المعالجة والتعبئة والأحجام وأنواع المنتجات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات وبالمنتجات دون جزيئات باستخدام حل drinksplus الحصري الخاص بـ "إس آي جي". ويستطيع المصنع أيضاً أن ينتج المنتجات والأطعمة التي يمكن تسخينها في أفران المايكرويف Heat&Go. ويمكن لمركز التقنية أن ينتج أيضاً مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل المشروبات النباتية وأنواع الحليب ومشروبات الفطور السريع والصلصات والكريمات والعصائر ذات الجزيئات وأنواع الزبادي إلى جانب منتجات كثيرة أخرى.

وسيتمكن العملاء والمساهمون من استخدام هذا المركز التقني والحديث لتنظيم الدورات التدريبية والاجتماعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز