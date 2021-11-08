«سي إم إي» تفتتح مكتباً بدبي لتوسيع نطاق أعمالها

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سي إم إي شركة الاستشارات التكنولوجية متعددة الجنسيات افتتاح مكتبها رسمياً في دبي، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق أعمالها ودعم شركائها. وسيشكل المكتب المركز الرئيسي لأنشطة الشركة وعملياتها المستقبلية في الإمارات وتعزيز حضورها في المنطقة إلى جانب تأكيد التزام الشركة طويل الأجل بالتعاون عن كثب مع شركائها المحليين.

وقال وسام يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إم إي: رغم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها في الإمارات خلال السنوات الماضية، إلا أننا على ثقة تامة بأن افتتاح مكتبنا الجديد في دبي، التي تعتبر إحدى أكثر مدن المنطقة تطوراً وحيوية، سيمكننا من وضع معايير جديدة، وتوفير الدعم لشركائنا على النحو الأمثل. وتؤكد الشركة باتخاذها هذه الخطوة، التزامها المستمر بالمساهمة في إحداث تحولات إيجابية عبر القطاعات الاقتصادية الإماراتية المتنوعة ومن ضمنها قطاع التأمين. وتعكس هذه الخطوة اهتمامنا بتأسيس روابط وعلاقات تعاونية، ومنتجة ومؤثرة تتسم بالشفافية مع مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

وبافتتاح مكتبها الجديد في دبي، تصبح لدى الشركة حالياً مكاتب في 7 دول حول العالم من ضمنها الإمارات والأرجنتين والصين والهند ولبنان والسويد والولايات المتحدة. ويتسم سوق الإمارات بجاذبية استثنائية، نظراً للإمكانات التي يتمتع بها ومرونته لناحية دعم جهود التطوير والنمو، ما شكل عاملاً إضافياً حفز الشركة على افتتاح مكتبها الجديد في الدولة. وتهدف الشركة عبر هذه الخطوة إلى تعزيز جهودها المرتبطة باستشارات التحول الرقمي وتطوير البرمجيات المتميزة وهندسة الأجهزة الذكية، وغيرها من الخدمات والحلول الاستثنائية على صعيد المنطقة ككل.

وقال جورج الرهبان، المدير العام لـ«سي إم إي» دبي: تسهم استراتيجيات التحول الرقمي في تعزيز حيوية قطاع التأمين الصحي وتعزيز الاستدامة الصحية. ونتطلع قدماً إلى تقديم حلول InsureTek المطوّرة وهي مجموعة شاملة وحديثة، وكذلك منصة INGO Health في الإمارات. ونسعى إلى توفير أفضل التقنيات لعملائنا ومساعدتهم على تطوير نماذج أعمالهم استناداً إلى رؤيتنا الرقمية الذكية التي تتمحور حول تعزيز مستويات المرونة والابتكار والأداء التشغيلي والخدمات المخصصة.

وتعاونت الشركة خلال مسيرتها الناجحة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات، من شركات ناشئة إلى شركات مدرجة على قائمة أفضل 500 شركة في العالم في قائمة فورتشن الأمريكية، تتعدى عائدات 20% منها حاجز المليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز