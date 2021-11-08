أول امرأة تتقلّد المنصب على مستوى شركة الطيران الوطنية

المصدر: أبوظبي – البيان

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تُعيّين الإماراتية نادية بستكي رئيساً تنفيذياً لشؤون الموارد البشرية في «الاتحاد للطيران»

أعلنت الاتحاد للطيران تعيين الدكتورة نادية بستكي، رئيسًا تنفيذيًا لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلّد هذا المنصب في الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الدكتورة بستكي تولّت منصبًا محوريًا ضمن فريق إدارة الموارد البشرية العليا بصفتها نائبًا للرئيس لشؤون الخدمات الطبية منذ عام 2014، حيث ترأست مركز طب الطيران لضمان صحة ورفاهية موظفي الشركة، فضلاً عن قيادة برامج التنوّع والشمولية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الاتحاد للطيران.

وانضمت الدكتورة بستكي إلى الناقل الوطني عام 2007، لتصبح أول إماراتية متخصصة في طب الطيران، وكان لها دور حيوي في تطوير المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران ليصيح مركزًا رائدًا في طب الطيران على مستوى المنطقة.

يقول توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "لعبت الدكتورة نادية دورًا هامًا في تطوير النظام الصحي عالمي المستوى للاتحاد للطيران وتوفير الرعاية والاهتمام الضروريين لموظفينا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ويسرّنا بالتالي تهنئتها والترحيب بها في منصبها الجديد".

وأضاف: "كانت القيادة المتبصّرة والحصيفة للدكتورة بستكي خلال أزمة كوفيد -19 عاملاً حاسمًا في نجاحنا بتجاوز الجائحة. وستحمل معها إلى منصبها الجديد فهمًا عميقًا للقطاع وخبرة واسعة في القيادة التنفيذية على صعيد الموارد البشرية والخدمات الطبية، في وقت أصبحت فيه صحة الموظفين ورفاهيتهم تحتل قمة أولويات الشركات بمختلف مجالات العمل".

وتجدر الإشارة إلى الدور المحوري والهام الذي لعبته الدكتورة نادية بستكي خلال الجائحة في الإشراف على آليات وتدابير استجابة الشركة للأزمة العالمية من ناحية الصحة والسلامة، والتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة صحة.

وتحدّثت الدكتورة نادية بستكي، بدورها قائلة: "يسعدني أن أتسلّم مثل هذا الدور الهام وأحمل على عاتقي مهمة المضي قُدمًا في بناء تجربة تفاعلية عالية مع الموظفين وثقافة تشمل الجميع وتحتضنهم بكافة فئاتهم في الاتحاد للطيران. إن نثمّن موظفينا والجهود التي يقدمونها فهم أكثر أصول الشركة قيمة وهم مفتاح نجاح أي شركة تحرص على النجاح في مساعيها للتعافي من الأزمة الصحية العالمية القائمة، وتسعى للتفرّد والريادة".

تتمتع الدكتورة بستكي بخبرة تقرب من 20 عامًا كطبيبة ممارسة وتحمل شهادة الماجستير في الطب المهني من جامعة مانشستر، إلى جانب شهادة دبلوم عليا في طب الطيران من كلية كنغز في لندن. وبالإضافة إلى منصبها الجديد في رئاسة الموارد البشرية، ستواصل الدكتورة بستكي دورها في توفير الدعم والتوجيه الشاملين لمركز الاتحاد للطيران الطبي.

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