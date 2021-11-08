دبي مقراً لإدارة أعمال «فيزا» في 90 دولة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة فيزا، الشركة العالمية للمدفوعات الرقمية الافتتاح الرسمي لمقرها الجديد في دبي والمخصص لإدارة عملياتها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويغطي ذلك حوالي 90 دولة. وبمساحته البالغة 100 ألف قدم مربع، يستوعب المقر الجديد موظفي الشركة العاملين في المنطقة والبالغ عددهم حوالي 500 موظف، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 750 موظفاً في المستقبل.

ومن موقعه في قلب مدينة دبي للإنترنت والمناطق التجارية في مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة «تيكوم»، سيعمل المقر الجديد لشركة فيزا كمنشأة مخصصة للتعاون مع العملاء والشركاء لتطوير وتقديم حلول مبتكرة للتجارة الرقمية وتجارب الدفع.

وقال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يجسّد افتتاح المقر الجديد لشركة فيزا خطوة بالغة الأهمية على صعيد عملنا وحضورنا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومساعينا للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتطوير حلول تجارية مبتكرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والتجار.

تصميم

وأضاف: يدعم تصميم المكتب الجديد نموذج العمل الهجين، كما أنه يشكل انعكاساً حقيقياً لثقافة الشركة التي تقوم على أسس التعاون والابتكار ودعم المجتمع. وتأتي المساحة الجديدة تجسيداً لرؤيتنا حول بيئة العمل المستقبلية، حيث يمكن لموظفينا وعملائنا وشركائنا التعاون بكل سلاسة لابتكار الحلول وتطوير تجارب المستخدم ومشاركة الأفكار، وذلك كله بهدف مساعدة الشركات والأفراد والاقتصادات على الازدهار. وهناك العديد من الميزات الجديدة التي تجمع بين أفضل التقنيات والتصاميم بلمسة بشرية لتحويل العمل في المكتب إلى تجربة ممتعة وملهمة في آن معاً. ويوفر التصميم المفتوح أنواعاً متعددة من مساحات العمل التي تتيح للموظفين التعاون والتواصل والعمل بهدوء أو ضمن مجموعات بصورة تراعي جميع أساليب العمل المختلفة وتعزز ثقافة الإبداع والإنتاجية والعافية.

مركز ابتكار

ومن أبرز معالم المقر الجديد مركز الابتكار المتطور الذي يشغل مساحة 10 آلاف قدم مربعة ويدعم التزام الشركة بالمشاركة في صياغة ملامح مستقبل التجارة مع الشركاء والموظفين، وذلك من خلال منهجيات التفكير المرن والتصميمي. وتشتمل ميزات مركز الابتكار على مناطق التجارب الغامرة التي تتيح تطوير النماذج الأولية للمشاريع في الموقع، مثل المنزل المتصل وخدمات النقل السريع والسيارة المتصلة ومنطقة التشفير ومفاهيم التجزئة وصالات شركات الطيران والسوق التجاري المصغر. ويشتمل المركز على مجموعة من أحدث التقنيات مثل جدار المصفوفة الهجينة (hypermatrix wall) ومراكز للعروض التقديمية ومناطق تعاونية مصممة خصيصاً. وتحتضن هذه المساحة الجديدة أيضاً أول حرم جامعي تابع لشركة Visa في المنطقة والذي سيستضيف سلسلة من البرامج التدريبية والتعليمية لموظفي الشركة وعملائها وشركائها.

وقال توري: باعتبارها شركة عالمية رائدة، تبذل Visa قصارى جهدها لتأسيس بيئة عمل شمولية ومرنة تركز على صحة وعافية جميع موظفينا في المقام الأول. ونظراً لنجاحهم في العمل عن بعد دون أن تتأثر إنتاجيتهم أو قدراتهم الإبداعية خلال الجائحة، نرغب مستقبلاً بمنح موظفينا مستويات المرونة العالية التي يوفرها نموذج العمل الهجين، وقد قمنا بتوفير البنية التحتية والتقنيات والسياسات الداعمة لإرساء بيئة عمل تتيح تطبيق نموذجي العمل في الموقع وعن بعد، وتشتمل على العديد من حلول الصحة والسلامة التي تركز أولاً على صحة وسلامة موظفينا وزوارنا.

تشتمل بعض المرافق على غرف اجتماعات رسمية وغير رسمية مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الاجتماعات الافتراضية والتقليدية، وتتكامل بسلاسة مع أجهزة الموظفين، إضافة إلى المقصورات المغلقة لتعزيز التركيز وغرف الصلاة وغرف الأمومة والرفوف المخصصة لتعليق الدراجات الهوائية وخدمات التموين المخصصة.

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