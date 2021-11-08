«بيلكيش أسوشييتس» تختار دبي موقعاً لمقرها العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دعمها لشركة بيلكيش أسوشييتس في اختيارها لدبي لتكون موقع مقرّها العالمي وإدارة عملياتها في 11 دولة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وتختص الشركة بفضّ نزاعات الديون والتحقق من الوضع الائتماني وتقديم خدمات المبيعات للمؤسسات المالية وشركات الاتصالات.

وعزت الشركة قرارها اختيار دبي لإقامة مقرها العالمي إلى عدد من العوامل الجاذبة، منها الموقع الاستراتيجي للمدينة كمركز دولي يتمتع بأعلى المستويات العالمية للبنية التحتية والمرافق اللوجستية، حيث ترى الشركة أن دبي تعزز الاستفادة من فرص الأعمال العالمية بفضل هذا الموقع الاستراتيجي. كما أن مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على الصمود في الأزمات، إلى جانب قدرته البارزة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات المدروسة لمنح التأشيرات وغيرها كانت من العوامل المهمة التي أسهمت في اتخاذ بيلكيش أسوشييتس قرارها باختيار دبي مقراً لها.

أفضلية بارزة

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: يعدّ استقرار القطاع المالي ونموه عنصراً بالغ الأهمية في دعم وازدهار اقتصاد دبي، التي لا تزال في صدارة المدن العربية ضمن مؤشر المراكز المالية الدولية في العالم للعام 2021، فيما حصلت على مكانة متقدمة ضمن أفضل 15 مدينة في العالم على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وصممت منظومة الأسواق المالية في الإمارة بحيث تسهل تدفق رؤوس الأموال ونمو الأعمال بشكل يدعم التنمية الاقتصادية، ويجعل من دبي خياراً جذاباً للحصول على خدمات الدعم التي تعزز من سلاسة العمل في القطاع المالي.

وبفضل التركيز على تطوير المواهب في القطاع والسعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي، فإن العمل في القطاع المالي بدبي يمنح الشركات أفضلية بارزة من حيث المكانة والسمعة، سواء كانت تعمل في مجال التقنيات المالية أم تطور الأسس لازدهار وتنمية أعمالها. وأسهم قطاع التأمين والأنشطة المالية بنسبة 11.8% في إجمالي الناتج المحلي لدبي عام 2020. ويضطلع القطاع بدور بالغ الأهمية في الاقتصاد المتنوّع للإمارة، إذ تبيّن التحليلات أن المبادرات والشراكات المبتكرة، مدعومة بالإصلاحات التنظيمية المستمرة، وضعت الأسواق المالية بدبي في مصاف أفضل المراكز المالية العالمية. وفيما تتطلع دبي لتكون مركز الاقتصاد الإسلامي العالمي، فإنها تعزز مكانتها كعاصمة للصكوك في العالم، حيث تشهد أعلى قيمة للصكوك المدرجة بين أبرز المراكز العالمية لرؤوس المال الإسلامية.

وقال أكبر غلام علي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بيلكيش أسوشييتس: نحن سعداء للغاية بإقامة مقرنا العالمي في دبي، فهو يمنحنا فرصاً رائعة خلال فترة تشهد فيها الاقتصاديات العالمية تحديات مختلفة. وتمكنت دبي من مواصلة النمو واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، في دلالة واضحة على مرونة المدينة واقتصادها والقدرة على مواجهة التحديات. وبفضل السياسات الاستباقية والفكر الاستشرافي، تقدم دبي أفضل إمكانات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وفرص تنوّع الأعمال.

تدفقات استثمارية

سجلت دبي تدفقاً استثنائياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2020، حيث استقبلت المدينة 455 مشروعاً بقيمة 24.7 مليار درهم، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر. واحتلت دبي عام 2020 أحد المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وكانت من أهم الوجهات الخمس في العالم من حيث استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً لبيانات Fdi Markets التي نشرتها فاينانشال تايمز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز