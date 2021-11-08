«ريسبونس بلس» الإماراتية تستثمر 44 مليون درهم في السعودية والهند

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

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كشف توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإحدى الشركات التابعة لألفا ظبي، التابعة لمجموعة العالمية القابضة، عن خطط الشركة التوسعية في الهند والمملكة العربية السعودية، عبر استثمار 44 مليون درهم. وأضاف لويس، رداً على استفسار «البيان الاقتصادي»، على هامش مؤتمر صحافي أمس، أن شركته مدرجة في السوق الثانية بأبوظبي، منذ 14 سبتمبر الماضي، وتخطط للتحول للإدراج في السوق الرئيس، حينما تتخذ الإدارة العليا القرار، موضحاً أنه لا يوجد تاريخ محدد لهذا التحول حتى الآن. وذكر لويس أن الشركة تعتزم استثمار ما قيمته 36.5 مليون درهم، في شركة «إيه بي آي» القابضة الهندية، العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، والتي تتخذ من الهند مركزاً رئيساً لتنفيذ مشاريعها، حيث تعتبر واحدة من أكبر منصات الصحة الرقمية المتكاملة في الهند.

دمج وإطلاق خدمات

وأوضح أن هذا هو الاستثمار الأول للشركة في الهند، كجزء من خطتها لتوسيع عملياتها في شبه القارة الهندية، وذكر أنه من المتوقع أن يقتضي هذا التعاون مع «إيه بي آي» القابضة، إلى دخول شركة «ريسبونس بلس» الهند، من خلال دمج خدمات الطوارئ الطبية، وخدمات الرعاية المنزلية، مع منصة الرعاية الصحية الرقمية «فارم إيزي»، في الهند، للوصول إلى الأفراد والشركات، كما سيتم إطلاق خدمات «ريسبونس بلس» الهند، بطريقة تدريجية.

توسع إقليمي

وحول توسع الشركة في السعودية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»، إنه كجزء من خطة التوسع الإقليمي للمجموعة، ستقوم الشركة السعودية «آر بي إم سيرفيس»، التابعة لشركة «ريسبونس بلس»، باستثمار 7 ملايين درهم، لشراء سيارات إسعاف جديدة هذا الشهر، من أجل تقديم الخدمات الطبية الطارئة، وإدارة الأحداث الدولية هناك، وتشمل «فورملا 1» و«جراند بريكس» و«إي إتش إف سوبر» و«جلوبل هاند بول» و«ريد بول شو رن» و«ساوند ستورم»، في السعودية، هذا العام.

وأضاف أن الشركة تعتزم أيضاً الاستثمار في سلطة عمان وإثيوبيا، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في دولة الإمارات، لتلبية متطلبات الاستثمار، كجزء من خطة التوسع الداخلية.

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