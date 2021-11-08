«بلومبرغ»: دبي تظهر بقوة على خريطة الاكتتاب العام إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «بلومبرغ» أن دبي تستعد للظهور بقوة على خارطة الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج لتنضم إلى أبوظبي والرياض اللتين أطلقتا الفترة الأخيرة موجة من الصفقات لطرح أسهم الشركات الحكومية في اكتتاب عام أولي أدرت عليهما مليارات الدولارات.

وأوضحت الوكالة في تقرير عن اتجاه دبي إلى طرح أسهم شركاتها في اكتتاب عام أولي، والذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أن باكورة خطة دبي، المتمثلة في إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ستكون خير استهلال لهذا التوجه حيث من المُنتظر أن يرفع الإدراج المُحتَمل قيمة «ديوا» إلى 25 مليار دولار لتكون بذلك صفقة الإدراج الأكبر في تاريخ دبي والتي لم تشهد سوى صفقة واحدة للطرح في اكتتاب عام أولي منذ عام 2017.

وأفادت «بلومبرغ» في تقرير آخر بأن التوجه من جانب دبي لإدراج الشركات لا يقتصر على الشركات الحكومية فحسب، بل إن الإمارة تتجه لتشجيع الشركات الخاصة والمملوكة لعائلات على طرح أسهمها في سوق دبي المالي أيضاً سعياً لتعزيز ربحية البورصة لديها وتعظيم استفادتها من موجة إدراج الشركات التي تجتاح المنطقة حالياً.

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