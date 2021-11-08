جناحان فرنسيان بمشاركة 37 شركة

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف معرض «جلفود للتصنيع» جناحين فرنسيين في كل من القاعة رقم 7، وقاعة الشيخ سعيد، وذلك تحت راية العلامة الفرنسية «اختاروا فرنسا». وعبر الجناحين، تعرض فرنسا ابتكارات في مجالات معدات معالجة الأغذية، مكونات الأغذية والمشروبات، مواد التغليف وحلول سلسلة الإمداد.

ويتم تسليط الضوء على مجموعة مختارة من مكونات الألبان الفرنسية، البيض، مكونات القمح القاسي، المكونات الوظيفية، النكهات، بدائل الملح، البروتينات النباتية، التوابل ومواد التتبيل، إلى جانب الماكينات والمعدات الخاصة بسوق معالجة الأغذية.

ويسعى العارضون الفرنسيون الـ 37 لعقد شراكات من أجل تطوير إنتاجية نوعية في مجالات المكونات والمعدات في قطاعات محددة مثل صناعة الخبز .

بلغت قيمة الصادرات الفرنسية من مكونات صناعة الأغذية إلى الإمارات 72 مليون دولار في العام 2019. ولا تزال الإمارات، تمثل أكثر من أي وقت مضى، سوقاً استراتيجياً لمتخصصي صناعة الأغذية الفرنسيين. وإلى جانب كونها مركز تصدير مهماً، فقد بلغت قيمة سوق التعبئة والتغليف في الإمارات 2813.5 مليون دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن تبلغ 6193.16 مليون دولار بحلول عام 2026، كما أنه من المتوقع أن تبلغ سوق مكونات الأغذية في الشرق الأوسط وأفريقيا ما قيمته 6 مليارات دولار بحلول 2026.

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