80 شركة إيطالية في مهرجان المأكولات المتخصصة

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 80 شركة في جناح وكالة التجارة الإيطالية في مهرجان المأكولات المتخصصة بمركز دبي التجاري العالمي. ويعد الجناح الإيطالي أكبر جناح أوروبي في المعرض بأكمله.

ويتم التركيز على أهم 8 منتجات إيطالية يتم تصديرها على مستوى العالم، وهي: زيت الزيتون والقهوة والفستق والجبن والمعكرونة والخضراوات المحفوظة والأسماك واللحوم. وتشمل المنتجات أيضاً المنتجات الحيوية الخالية من المواد الكيميائية والمنتجات ذات المكونات البسيطة والمنتجات الحلال والقهوة والعصائر والمشروبات الأخرى ومنتجات الألبان وآيس كريم والأرز والحبوب والبقول والشوكولاته والكريمات والحلويات والكعك والوجبات الخفيفة والفواكه والمقبلات والمأكولات البحرية المحفوظة والفطر والتروفل والصلصات والتوابل.

حيوية وديناميكية

وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الإمارات: تؤكد المشاركة القوية لشركات الأطعمة الغذائية والمشروبات الإيطالية في مهرجان المأكولات مدى حيوية وديناميكية هذا القطاع وقوته عماداً متيناً لنظامنا الصناعي والاقتصادي الوطني وكيف تمكن من الإثبات والتقدم والاستمرار في فترة الوباء وساعد بلادنا على التكيف والتعافي اقتصادياً. وتضم إيطاليا 60,000 مزرعة عضوية و40,000 مزرعة ملتزمة الحفاظ على البذور والنباتات المعرضة لخطر الانقراض.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات: استوردت الإمارات ما قيمته 190 مليون يورو من منتجات الأغذية والمشروبات الإيطالية في 2020. وفي الأشهر السبعة الأولى 2021، سجلنا زيادة قدرها 27.7% (130 مليون يورو في القيمة) من صادرات الأغذية والمشروبات إلى الإمارات، مقارنة بالعام السابق وبنسبة تزيد على 4.3% مقارنة بما قبل الوباء في 2019. وتقدم الإمارات أفضل المطاعم الإيطالية وخيارات تناول الطعام الفاخر خارج حدود إيطاليا، في ظل وجود العديد من الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان ما يجعل من دبي وطناً ثانياً لهم. ويستفيد منتجو الأغذية الإيطاليون بشكل كبير من قطاع السياحة والفنادق والمطاعم القوي والنشط في دولة الإمارات العربية المتحدة ورغبة الاختصاصيين في هذا القطاع في استخدام المكونات الإيطالية الأصيلة والمكونات عالية الجودة. وقد أدى الاهتمام بالمنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة إيرادات الحكومة الإيطالية من الصادرات على نحو غير مسبوق إذا بلغت قيمتها 50 مليار يورو في عام 2021 قابلة للارتفاع، وأنا أتوقع أن تكون نسبة كبيرة من هذا الإنجاز نتيجة مباشرة للعلاقة التجارية القوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

رقم قياسي

ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم في فترة الوباء في 2020، نجحت إيطاليا بتحقيق رقم قياسي في صادرات قطاع الأغذية والمشروبات إذ بلغت قيمته 46 مليار يورو، مسجلة زيادة قدرها 1.7% على العام السابق، ونتيجة لذلك احتلت إيطاليا المرتبة السادسة أكبر مورد للأغذية في العالم.

أرقام

تصنّف صناعة الأغذية الزراعية الإيطالية ثالث أكثر القطاعات قيمة في الاقتصاد الإيطالي إذ يوظف 1.4 مليون شخص. وفي 2020، وصلت المبيعات الأوروبية العالمية في قطاع المنتجات الغذائية العضوية إلى 6.9 مليارات يورو بزيادة %11 في 2021 مقارنة بالعام الماضي. كما زادت في إيطاليا بنسبة %156.

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