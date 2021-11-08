تعاون بين «الأوراق المالية» و«دافزا» لطرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الأسواق المالية

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي (دافزا) اتفاقية بشأن التعاون الإشرافي والرقابي بينهما، في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في الدولة. وقع الاتفاقية عن الهيئة الدكتورة مريم السويدي، الرئيسة التنفيذية للهيئة، والدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لـ«دافزا».

وتندرج الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتمكين الشركات العاملة بالمنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة، وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏ ر.م ) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وكذلك إدراجها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة، وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالاً لأحكام نظام الطرح، التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

وأوضحت د. مريم السويدي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين، بشأن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة. وتعمل الاتفاقية على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة، والعمل على حماية السوق وسلامة المعاملات من خلال التعاون الإشرافي والرقابي المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في عمليات التفتيش والتحقيق وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: تعزز اتفاقية التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع من كفاءة وسلاسة العمليات، كما تؤكد التزام المنطقة الحرة على صعيد تسهيل عملية طرح الشركات التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها لأسهمها للاكتتاب العام في الدولة، بما يعزز من سمعة المنطقة الحرة باعتبارها واحدة من أنجح المناطق الحرة وأكثرها مرونة على مستوى الدولة والمنطقة.

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