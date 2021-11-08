1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 302 مبايعة بقيمة 821.7 مليون درهم منها 38 مبايعة لأراضي بقيمة 296.89 مليون درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 524.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 32 مليونا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون 217.96 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 92.66 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 125.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 42 مليون درهم ورهن بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 25 مليون درهم، وتم تسجيل 82 هبة بقيمة 86.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا بقيمة 19 مليون درهم.

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