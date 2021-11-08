297 مليوناً صافي أرباح «الواحة كابيتال» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، تحقيق زيادة قوية في صافي أرباحها للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بفضل استمرار الأداء القوي لصناديقها التي تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، على الرغم من التقلبات المتزايدة في أسواق رأس المال العالمية.

وبلغ صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 297 مليون درهم مقارنة مع 59 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2020؛ بينما استقر صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث عند 32 مليون درهم. وحافظت الواحة كابيتال على كفاءة عملياتها وهو ما انعكس في نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 24.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وحققت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخلاً من الرسوم بقيمة 429 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021. أما وحدة الاستثمارات الخاصة فقد سجلت دخلاً صافياً قدره مليون درهم، حيث تأثرت قطاعات معينة من محفظة استثماراتها باستمرار تداعيات الجائحة العالمية وتقلبات السوق.

وتمكنت صناديق الواحة كابيتال التي تستثمر في الأسواق الناشئة من الحفاظ على مكانتها بفضل سجل أدائها المتميز والذي استمر في تفوقه على متوسط أداء الصناديق المماثلة في السوق، ومواصلة تحقيق العوائد رغم تقلبات الأسواق.

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