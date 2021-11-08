سوق أبوظبي يواصل التحليق لأعلى مستوى في تاريخه

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، وسط تباين أداء المؤشرات الرئيسة إذ واصل سوق أبوظبي التحليق لمستويات قياسية هي الأعلى في تاريخه، فيما تماسك سوق دبي وسط عمليات شراء انتقائية للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص تزامناً مع إعلانات الشركات عن أرباحها الفصلية للربع الثالث.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.98% ليغلق عند 8093.7 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والخدمات، وانخفض سوق دبي طفيفاً بنسبة 0.29% ليصل إلى 3098.4 نقطة بضغط تراجع أسهم العقار والنقل والخدمات والاتصالات مع تعرضها لعمليات جني أرباح بعد مكاسب قياسية في الجلسات الماضية.

واستقطبت أسهم السوقين سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.45 مليار في أبوظبي و889.8 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 965.4 مليون سهم، منها 330.8 مليوناً في أبوظبي و634.5 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 16.17 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.52% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.06% فيما استقر «دبي الإسلامي»، وصعد قطاع الاستثمار 1.9% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 14.46% و«شعاع كابيتال» 5.4% بينما انخفض «دبي للاستثمار» 3.04%. ونزل قطاع العقار 1.32%، وتراجع قطاع النقل 2.65%.

وتصدر سهم «سوق دبي المالي» النشاط جاذباً 305.7 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» 145.8 مليون درهم. وحقق سهم «سوق دبي» أكبر ارتفاع في السوق، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.72%. ومال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 54.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1% على وقع مكاسب «أبوظبي الأول» 1.42% و«أبوظبي التجاري» 0.24% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.34%. وزاد قطاع الاستثمار 2.18% مع نمو «العالمية القابضة» 3.47% و«إشراق» 0.27% فيما انخفض «ألفا ظبي» 1.09%. وزاد قطاع الطاقة 2.85%. ونزل قطاع العقار 1.83%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.2%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 357.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 281.6 مليوناً. وحقق «أسمنت الفجيرة» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «إيزي ليس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 80.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 46 مليون درهم، منها 34.3 مليوناً في دبي و11.7 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 46 مليون درهم، موزعة بواقع 34.3 مليوناً في دبي و11.7 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

● ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الخليج الاستثمارية» إلى 22.49 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 618.08 ألف درهم بالفترة المقابلة من العام الماضي.

● زادت الأرباح الصافية لشركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 41.8 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.23 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

● ارتفعت أرباح شركة «أورينت للتأمين» إلى 400.14 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 378.23 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

● وصلت أرباح شركة «يونيكاي للأغذية» إلى 7.54 ملايين درهم بنهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.83 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

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