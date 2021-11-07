المشرق «رائد السوق» وفقاً لاستطلاع يوروموني حول إدارة النقد

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك المشرق حصوله على مجموعة من الجوائز من مجلة يوروموني حول إدارة النقد 2021، وذلك تقديراً لمنتجاته وخدماته المتميزة في مجال إدارة النقد.

ويأتي تكريم المشرق بلقب «رائد السوق» في دولة الإمارات في مجال إدارة النقد للمؤسسات غير المالية، للسنة الثانية على التوالي. كما منح استطلاع «يوروموني» بنك المشرق لقب «رائد السوق» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال خدمات إدارة النقد للمؤسسات المالية.

وأشار استطلاع الرأي إلى ارتقاء المشرق مرتبة واحدة في التصنيف العالمي لإدارة النقد للمؤسسات غير المالية في كل من قطر والكويت، حيث احتل المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في البلدين.

وتستند تصنيفات استطلاع «يوروموني» إلى تقصي آراء مديري نقد وأمناء خزينة ومسؤولين ماليين من جميع أنحاء العالم، بهدف تقييم أفضل مزودي خدمات إدارة النقد. ويؤكد هذا التصنيف سلامة وصحة نموذج أعمال بنك المشرق، ونهجه في إدارة النقد في ظل مشهد ينحو بشكل متزايد نحو التحول الرقمي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: سعداء بهذه التصنيفات المميزة من مجلة «يوروموني»، والتي تعد مصدراً موثوقاً للمعلومات لأسواق رأس المال العالمية وهيئات المعايير والمؤسسات البحثية. والجائزة تؤكد مكانتنا في مجال إدارة النقد، كما أنها تمثل شهادة على نجاعة استراتيجيتنا في التعاون مع عملائنا لتطوير حلول مبتكرة في مجال إدارة السيولة والنقد، تلبي احتياجاتهم دائمة التغير. ونظراً لأن الأدوات الرقمية أصبحت أكثر أهمية، فإننا مستمرون في إطلاق المبادرات، التي تلبي مختلف المتطلبات والاحتياجات المالية لعملائنا عبر شبكة البنك المتنامية.

وتتيح عروض إدارة النقد من المشرق للشركات الإقليمية إدارة تدفقاتها النقدية والتنبؤ بها بكفاءة عبر العديد من الأسواق، بما يحسّن السيولة ويخفف مخاطر المعاملات. وتضمن المنصة الرقمية المتناسقة لبنك المشرق إعداد التقارير في الوقت الفعلي عبر الأسواق، وتوفير جاهزية كاملة للعملاء لإدارة مدفوعاتهم والمبالغ، التي يتلقونها بشكل استباقي، لتلبية احتياجات رأس المال العامل، وذلك استناداً إلى القدرات الكبيرة لبنك المشرق في مجال التجارة الإلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز