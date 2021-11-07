«إميتاك انتربرايز سوليوشنز» شريك حلول لشركة أكيوراس في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم تعيين إميتاك انتربرايز سوليوشنز، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات حلول وتقنيات التحول الرقمي، كشريك حلول لشركة أكيوراس في الإمارات العربية المتحدة. شركة أكيوراس هي شركة تكنولوجيا قائمة في الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء الحلول الرقمية لمضاعفة قيمة المنصات التكنولوجية والبيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بغرض تزويد المؤسسات بحلول وخدمات رقمية متقدمة، أكيوراس هي الموزع والمنفذ الوحيد لمنتجات وحلول ديلفيكس الكائنة في الولايات المتحدة في كل من نيجيريا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال شراكتها مع إميتاك، ستصبح أكيوراس قادرة في الوقت الحالي على توسيع نطاق قدرات تقديم الخدمات والحلول في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر.

معبرًا عن سعادته بالشراكة الحصرية بين إميتاك وأكيوراس في الإمارات العربية المتحدة، وأعرب أنطوان أبي عباد، المدير العام لشركة إميتاك انتربرايز سوليوشنز عن سعادته بالشراكة الحصرية بين إميتاك وأكيوراس في الإمارات وقال: «أكيوراس هي مزود حلول معروف جيدًا وإضافتها إلى قائمة البائعين مزودي الحلول الخاصة بنا ستكون مفيدة لأعمال إميتاك في المنطقة. من خلال هذه الشراكة، يمكننا تقديم حلول ديلفيكس التي ستساعد عملاءنا على تسريع الابتكارات من خلال التسليم السريع لبيانات مؤسسية آمنة وكذلك ضمان بقاء البيانات غير المرتبطة بالعمليات الإنتاجية آمنة ومتوافقة في الوقت نفسه. نفخر بكوننا شريك حلول بشأن عروض تعزيز القدرات المؤسسية المبتكرة التي تقدمها أكيوراس».

وأضاف: نحن في وقت تحتل فيه التطبيقات المؤسسية مكانة متميزة في صميم التحول الرقمي. يجب على المؤسسات والشركات عبر جميع المجالات والصناعات أن تقدم إصدارات تطبيقات سريعة، عالية الجودة وآمنة، بحيث تبقى ملائمة وتسهم في قيادة عملية النجاح. تعد البنية الأساسية للبيانات القابلة للبرمجة من الابتكارات التي غيرت قواعد اللعبة في هذا المجال، حيث أسهمت في تمكين عمليات أتمتة بيانات التطبيقات وتأمينها لأغراض الامتثال وتقديمها من خلال واجهات برمجة التطبيقات. ينتج عن ذلك تمكين برامج التحول الرقمي لزيادة سرعة التشغيل وتقديم جودة عالية مع انخفاض معدلات المخاطر.

وقال ايركان ايراي، العضو المنتدب لشركة أكيوراس: «نشعر بسعادة غامرة اليوم، حيث إننا سنتمكن من تقديم حلول قدرات البيانات القابلة للبرمجة إلى العملاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال الشراكة مع إميتاك. نحن نؤمن أن كلتا المؤسستين، أكيوراس وإميتاك، سيحالفها النجاح ستنجح في بناء علاقة قوية من خلال هذا التعاون، حيث نسعى إل في مسعاها لتقديم حلول وخدمات عالية الجودة تركز على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق القيمة المضافة على نحو فعلي.»

هدفت أكيوراس وإميتاك إلى هذه الشراكة معًا للاستفادة من الجمع بين خبرات الشركتين في تقديم حلول ديلفيكس التحويلية التي تم تصميمها لمنح العملاء إمكانية وصول الخدمة الذاتية إلى بيئات البيانات المتعلقة بجودة الإنتاج والتي تمكنهم من التسريع الملحوظ للابتكارات وتقليل مخاطر امتثال البيانات إلى حد كبير. سيفتح هذا التعاون الأبواب أمام فرص جديدة لكل من أكيوراس وإميتاك في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز