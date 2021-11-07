«ديوالي» يطلق باقة عروض ترويجية وجوائز قيّمة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق دبي باقة من العروض الترويجية وعروض التجزئة الرائعة وفعاليات الترفيه العائلي في إطار الاحتفال بمهرجان الأضواء (ديوالي) الذي تستمر فعالياته حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويعد مهرجان ديوالي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحد أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، حيث تضاء أحياء دبي ومعالمها الشهيرة ومراكز التسوق العالمية ومنافذ البيع بالتجزئة بألوان مبهجة، كما يشمل المهرجان عروضاً ترويجية على الذهب إلى جانب عروض التجزئة التي لا حصر لها، وتخفيضات تصل إلى 75% على العلامات التجارية الكبرى مثل جس وهوم بوكس وكوتون وبرومود وكلاركس وغيرها الكثير، ما يوفر فرصاً هائلة لمحبي التسوق بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيّمة وسيارات فارهة.

ويحتفل فستيفال بلازا في جبل علي بمهرجان الأضواء من خلال منح المتسوقين الهدية التي يختارونها. ويمكن للزوار الحصول على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مولز مجاناً عند تنزيل تطبيق فستيفال ريواردز. يسري العرض حتى يوم 13 نوفمبر.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من العروض المشوقة احتفالاً بمهرجان ديوالي، سواءً في المتاجر أم في سوق رايب باي ذا باي. وسيقدم هذا السوق المسائي عدداً من العروض الخاصة بمهرجان الأضواء، ما يجعله الوجهة المثالية للاستفادة من هذه العروض والاستمتاع بالإطلالة الخلابة لخور دبي. وسيحصل زوار دبي فستيفال سيتي مول على فرصة للدخول في سحب للفوز بسيارة هوندا أكورد إي إكس تربو 2021 عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. تستمر الاحتفالات حتى يوم 13 نوفمبر.

وسيحظى زوار سيتي سنتر الشندغة بفرصة ربح جوائز كبرى تشمل سيارة سيتروين C3 سوبر ميني هاتشباك كجائزة كبرى. وللدخول في السحب، يتعين على الزوار تنزيل تطبيق شير على هواتفهم، وإنفاق 100 درهم في المتاجر أو 200 درهم في كارفور، ومسح فواتير الشراء الخاصة بهم. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 13 نوفمبر.



سحوبات السيارات



وبالشراكة مع قرقاش للسيارات، يقدم ابن بطوطة مول للمتسوقين فرصة ربح سيارة GAC GS4 جديدة. وسيحصل المتسوقون على بطاقة للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في جميع المتاجر الموجودة داخل مركز التسوق ويسري العرض حتى يوم 13 نوفمبر.

ويقدم متجر سنتربوينت للمتسوقين فرصة الشراء من علاماتهم التجارية المفضلة وربح ما يصل إلى 5 جرامات من العملات الذهبية ويسري العرض في تسعة متاجر سنتربوينت تقع في سيتي سنتر ديرة وسكاي غاردن وابن بطوطة مول ومارينا مول بالإضافة إلى مواقع أخرى في أنحاء الإمارات، ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم، الحصول على فرصة للفوز من خلال قسائم امسح واربح ويسري العرض حتى 14 نوفمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز