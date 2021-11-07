أسكوت العالمية توسّع حضورها في أفريقيا بافتتاح فندق سيتادينز بوربليكي لاغوس

المصدر: دبي - البيان

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دخلت أسكوت المحدودة (أسكوت)، مجموعة الفنادق المملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند للاستثمار، في شراكة استراتيجية مع شركة بيربل ريل ستايت إنكوم المحدودة الاستثمارية المتخصصة. وجاء ذلك في إطار توقيع اتفاقية جديدة بين الشركتين لافتتاح أول فندق للشقق الفندقية في نيجيريا تحت اسم سيتادينز بوربليكي لاغوس. ومن المقرر افتتاح هذا الفندق الأول من نوعه والتابع لشركة أسكوت في الدولة الأفريقية الديناميكية بحلول سبتمبر من العام 2023.

وخلال شهر سبتمبر من العام 2021، كانت حكومة ولاية لاغوس قد أعلنت أنه سيتم وضع استراتيجيات جديدة لتحريك عجلة السياحة وتعزيز هذا القطاع في الولاية عقب جائحة كورونا (كوفيد 19). وبفضل الشراكة الجديدة، ستساهم أسكوت في الارتقاء بمستوى عروض الضيافة في المدينة من خلال إدخال مفهوم الشقق الفندقية إلى السوق النيجيري بما يضمن تقديم تجربة معيشة جديدة تجمع بين الراحة المنزلية والضيافة الفاخرة في فندق تقليدي.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال فنسنت ميكولس، المدير العام لشركة أسكوت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: «يسرّنا عقد هذه الشراكة مع بيربل بهدف إثراء مشهد الضيافة الديناميكي والمتطور في لاغوس من خلال علامة سيتادينز الحائزة على الجوائز من أسكوت. سيتادينز هي إحدى أشهر علاماتنا التجارية وأكثرها تفضيلاً بين المسافرين من جميع أنحاء العالم، فهي تمنح الضيوف ترف الاستفادة من مرونة الشقق المزوّدة بالخدمات ووسائل الراحة الفندقية العملية والتجارب المستوحاة من المحيط المحلي. نحن فخورون بتقديم علامة سيتادينز في نيجيريا من خلال شراكتنا المميزة مع بيربل، ونتوقع أن يصبح فندق سيتادينز بوربليكي لاغوس وجهة محبّبة لدى المسافرين العالميين والمحليين على حد سواء».

يقع الفندق في الطوابق العلوية لمركز بوربليكي متعدد الاستخدامات ويقدّم للضيوف عالماً ملائماً للمرح والتسوق والعمل، كل ذلك ضمن المبنى نفسه. وسيضمّ الفندق الجديد نحو 150 شقة فندقية من فئة الأجنحة المفروشة بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم تحظى بأكملها بخدمات إدارية عالمية المستوى وأجواء مذهلة وتصميم أخاذ وهندسة معمارية راقية.

ليكي هي إحدى المناطق التجارية الرئيسية في لاغوس، وهي تتميز ببيئة غنية بالقرب من جزيرة فيكتوريا، كما أنها تضمّ أبرز منافذ البيع بالتجزئة ووجهات العمل المشترك والترفيه والطهي والفنون والثقافة، ما يوفر بيئة مثالية لنزلاء الفندق سواء أكانوا يقيمون لفترة قصيرة أم طويلة. كذلك، سيستفيد الضيوف من موقع سيتادينز بوربليكي لاغوس المميز الذي يقع على مقربة من المطاعم ودور السينما ومراكز التسوق والمدارس.

وفي حديثه خلال حفل توقيع الشراكة بين الشركتين في أكتوبر 2021، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيربل، لايد أغبولا: «لقد دخلنا في شراكة لاستضافة علامة ضيافة شهيرة عالمياً مثل سيتادينز في مركز بيربل ليكي بهدف خلق تجربة نمط حياة شيّقة وبأسعار معقولة للعملاء على اختلاف مستويات دخلهم من جهة، ولضمان الارتقاء إلى المعايير والجودة التي ستحقق عوائد قيّمة لمستثمرينا من جهة أخرى».

أسكوت المحدودة هي علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة ترسي مفهوماً جديداً للشقق الفندقية وتمتلك شبكة تضم أكثر من 790 مسكناً وفندقاً مزوداً بالخدمات في جميع أنحاء العالم. وتوفر الشركة لضيوفها فرصة الاستمتاع بمرونة الإقامة المزودة بالخدمات العملية بالتوازي مع كرم الضيافة المستوحاة من البيئة المحلية.

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