بسمات من «اتصالات» لتعظيم فوائد عملاء «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات» عن توقيعها اتفاقية شراكة مع مصرف الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات. وبناء على الاتفاقية الجديدة يمكن لحاملي بطاقات ائتمان المصرف استبدال الأميال الذكية بنقاط بسمات؛ برنامج تبادل المكافآت المدعوم بتقنية البلوك تشين.

كما يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من الصفقات الكبيرة على مجموعة من عروض «اتصالات الإمارات» وشركائها عبر العديد من الفئات مختلفة، بالإضافة إلى عروض وخصومات اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً، والاستفادة أيضاً من عروض الخصومات الأخرى على برامج الترفيه، ومراكز الصحة، والمأكولات في العديد من منافذ البيع.

وبهذه المناسبة قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات الإمارات»، «يسعدنا الترحيب بمصرف الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج «بسمات لتبادل المكافآت»، ومن خلال هذا التطور يمكن لحاملي بطاقات ائتمان المصرف الاستفادة من مجموعة واسعة من الصفقات والمزايا التي يتيحها برنامج «بسمات». تأتي هذه الشراكة لتؤكد على حرص «اتصالات الإمارات» الدائم على عقد الشراكات المهمة، وبالشكل الذي يمكنها من تقديم خدمات رائدة ومبتكرة تلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية».

من جانبه قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «بصفتنا جهة إصدار بطاقات ائتمان رائدة، يسعدنا توسيع نطاق عروضنا لحاملي البطاقات من خلال شراكتنا مع برنامج «بسمات» من «اتصالات الإمارات»، وبما يعكس التزامنا المستمر في إضافة قيمة مشتركة إلى عروض عملائنا، وبما يتيح لحاملي بطاقاتنا فرصة الاستفادة من أفضل عروض العلامات التجارية الرائدة في الإمارات».

وضمن برنامج تبادل المكافآت، يمكن لعملاء «بسمات» إضافة عضوية ولاء على تطبيق واحد، وتتبع جميع نقاط الولاء في الوقت الفعلي، وتبادل النقاط مع أي برنامج ضمن شبكة تبادل المكافآت في الوقت الفعلي، والوصول إلى سوق موسع لاستبدال النقاط.

ويُعد «بسمات» إحدى أبرز منصات العروض والتخفيضات في دولة الإمارات، ويضم أكثر من 2.6 مليون مستخدم، وهو متاح لكافة المقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح التطبيق للعملاء اكتساب النقاط واستبدالها في «اتصالات الإمارات»، ومجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات لدى شركاء «اتصالات الإمارات»، بالإضافة إلى عروض «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» غير المحدودة، وغيرها من الخصومات في أكثر من 3000 موقع في قطاعات الترفيه والتسوق، والأغذية والمشروبات، والسفريات، والخدمات، والرفاهية.

يذكر أن «أميال سمارت مايلز» من الإمارات الإسلامي هو برنامج مكافآت حصري مصمم لعملاء بطاقة الإمارات الإسلامي ويقدم مزايا السفر والتسوق. يتمتع العملاء بمرونة استبدال «أميال سمارت مايلز» الخاصة بهم برحلات مجانية وفنادق ومعاملات تجزئة على الفور في أي مكان في العالم.

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