فعالية «سيدات عالم فيراري أبوظبي» تعود في موسم الأعياد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن عودة الفعالية المخصصة للسيدات يوم الخميس 11 نوفمبر من الساعة 6:00 مساءً لغاية الساعة 10:00 ليلاً. وستتميز هذه الفعالية بأجمل احتفالات موسم الأعياد لتتيح للسيدات وأصدقائهن من مختلف الأعمار الفرصة لقضاء أوقات ممتعة في أجواء من الخصوصية التامة وبإشراف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء. ويمكن للسيدات الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من عالم فيراري، ولقاء شخصيات موسم الأعياد في تجربة احتفالية مميزة.

وستتألق عالم فيراري أبوظبي بأجمل الديكورات والأضواء الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد، حيث سيتمكن الضيوف من لقاء شخصيات الأعياد مثل أميرة الثلج وغيرها من الشخصيات الاحتفالية، كما ستتمكن السيدات من زيارة معرض (النساء وسيارات فيراري: القصة غير المروية) الذي يسلط الضوء على المسيرة المميزة لأبرز سائقي السباقات من السيدات لدى فيراري. ويمكن للفتيات الصغار التوجه إلى منطقة العائلة للاستمتاع بأمسية حافلة بالمرح والترفيه من خلال أربع نسخ مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، بالإضافة إلى قضاء أوقات جميلة مع العديد من التجارب الترفيهية بما في ذلك مغامرة بينو الرائعة، وسباق جراند بريكس للناشئين وأكاديمية الكارتينج.

كما سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأشهى المأكولات الإيطالية والعالمية في عالم فيراري أبوظبي، مثل مطعم «ماما روسيلا» الذي يقدم أشهى أطباق الباستا وتشكيلة واسعة من البيتزا الشهية المعدة في أفران الحطب التقليدية، ويوفر قائمة مأكولات مخصصة للأطفال تتضمن مجموعة من الأطباق الشهية والمفضلة لديهم.

ويمكن للسيدات الاستفادة من خصم خاص على تذاكر فعالية «سيدات عالم فيراري أبوظبي»، والتي تتوفر مقابل 230 درهماً فقط.

وتواصل مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، تقديم مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

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