«جو بازار» يتوسع من الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن جو بازار (Go Bazzar) الموقع الإلكتروني الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المصمم لمقارنة أسعار المنتجات والسلع عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة، إطلاق خدماته في السعودية بعد عام على انطلاقته الناجحة في الإمارات.

وتتطلع الشركة إلى التوسع عبر دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية 2021، ليصبح بإمكان المستهلكين الحصول على أفضل خيارات الشراء بأسعار تنافسية جداً.

وقال محمود عقرين، الرئيس التنفيذي لجو بازار: استثمرنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مقارنة أسعار المنتجات ومواصفاتها بين أكبر وأبرز مواقع التجارة الإلكترونية الإقليمية والعالمية، ونحن مستمرون في توسيع محفظتنا من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية ووضعها بين يدي المستهلكين بسهولة مطلقة دون عناء لمساعدتهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

وموقع جو بازار هو مبادرة مبتكرة تقدم لعملاء التجارة الإلكترونية خدمة مقارنة أسعار المنتج نفسه بالمواصفات ذاتها بين مختلف مواقع التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير التقييمات والآراء حول المنتجات المطلوب شراؤها، لمساعدتهم على الحصول على أفضل خيارات الشراء الممكنة. وقد استثمر القائمون على المشروع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف توفير معلومات آنية عن الأسعار، وبما يحقق تجربة تسوق ممتعة تنال رضا المستهلكين في كل خطوة من خطوات الشراء. وأضاف عقرين: نسعى للتوسع عبر المنطقة ضمن العديد من الأسواق، التي سنعلن عنها في الوقت المناسب.

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