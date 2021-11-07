غرفة عجمان تبحث تطوير العلاقات مع «جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية»

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من جمعية «التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية» بهدف تطوير العلاقات في العديد من المجالات التجارية والصناعية والسياحية، وسعياً نحو تعزيز شبكة علاقاتها الدولية ودعم مصالح الأعضاء من الشركات والمصانع للدخول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات تجارية فعّالة.

استقبل وفد الجمعية عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وسالم بن أحمد النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد الجناحي ـ المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، فيما ترأس وفد جمعية «التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية»، صبوحي عطار، رئيس الجمعية.

وقال عبد الله المويجعي إن غرفة عجمان تعمل ضمن خطط مدروسة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارة وجميع دول العالم، وتشكل تركيا شريكاً استراتيجياً للتجارة والاقتصاد على مستوى المنطقة، لذا نحرص على الاطلاع بشكل مستمر على الفرص الاستثمارية المتاحة مع مختلف الأطراف، والتي تفتح آفاقاً واعدة لمستثمري إمارة عجمان وأعضاء الغرفة من الشركات والمصانع.

وأضاف: تتيح لقاءات الوفود التجارية الفرصة لنا للترويج للمقومات والحوافز الاقتصادية التي تمتلكها إمارة عجمان، والتسهيلات التي تقدمها الغرفة لقطاعي التجارة والاستثمار، والتي تسعى حكومتنا من خلالها إلى تعزيز تنافسية الإمارة، وبناء بيئة اقتصادية استثمارية جاذبة وقادرة على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف استراتيجية عجمان الاقتصادية ودعم مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، وأهمية المشاركة في المعارض التي ينظمها الطرفان والتبادل المستمر لزيارات الوفود وعقد اللقاءات المشتركة. كما تم خلال اللقاء دعوة الجانب التركي لمشاركة وفد الغرفة في المعرض المتخصص في البناء والتشييد، والذي يقام خلال يناير 2022 بمشاركة واسعة من مختلف الدول.

كما استعرض اللقاء آليات إتاحة الفرصة لأعضاء غرفة عجمان ببناء شراكات وعقد صفقات مع المنشآت المسجلة تحت مظلة «جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية». إلى جانب بحث أهمية تبادل المعلومات والإحصائيات بين الطرفين. وتمت دعوة الوفد لزيارة مبنى عجمان لريادة الأعمال والتعرف على مميزاته وما يوفره من فرص للمستثمرين.

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