«ألف» تطلق «خطة الدفع بعد التسلّم» لتملّك الوحدات السكنية في «الممشى»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة «ألف»، للتطوير العقاري بإمارة الشارقة، منح المستثمرين فرصة تملّك الوحدات السكنية في مشروعها «الممشى»، الأول والوحيد في الإمارة الخالي من المركبات، والدفع بأقساط ميسّرة على مدى 3 أعوام من خلال «خطة الدفع بعد التسلّم» ومن دون فائدة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: نواصل جهودنا في استقطاب المستثمرين وتلبية احتياجاتهم، وتطوير السوق العقاري في إمارة الشارقة، من خلال توفير العروض التي تسهل على الراغبين في امتلاك منزل الأحلام، ويسعدنا أن نعلن منح جميع المستثمرين في مشروع «الممشى» إمكان الدفع بأقساط ميسّرة والدفع على مدى 3 أعوام بعد التسلّم.

وأشار عطايا إلى أن مشروع «الممشى» الواقع في أكثر الأماكن حيوية بالشارقة بالقرب من المدينة الجامعية، يتضمن وحدات سكنية متنوعة التصاميم، وبأسعار تنافسية، ومساحات متعددة تناسب الجميع، ويتميّز بكونه المشروع الأول والوحيد في الإمارة الخالي تماماً من المركبات. ويتألف المشروع من مجموعة متنوعة من الوحدات التي تضم استوديوهات وشققاً من 1-2-3 غرف نوم.

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