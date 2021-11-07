القمة العالمية للتخزين السحابي تبحث تمكين المرأة في مجال البلوك تشين بأبوظبي 15 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد قطاع تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية هيمنة للرجال بشكل ملحوظ، على حساب الحضور الخجول حتى اليوم للعنصر النسائي. ويطرح هذا الواقع مزيداً من التساؤلات مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة النساء من متداولي عملة البيتكوين 15% فقط وفقاً لتقرير حديث نشره موقع ماركتس إنسايدر، ما يوكّد التباين الواضح بين الجنسين في عالم العملات الرقمية.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 15 و17 ديسمبر 2021 ضمن فعاليات مهرجان بلوك تشين وورلد، أكثر من 20.000 مشارك و200 خبير و50 شركة رائدة، وما يزيد على مليون متابع يرغب بأن يصبح رائداً في تقنيات اللامركزية المبتكرة من جميع أنحاء المنطقة.

ويشهد عدد السيدات اللاتي يدخلن عالم البلوك تشين والعملات الرقمية ويتفوقن فيه تزايداً ملحوظاً نتيجة النمو المتسارع للقطاع، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إنجازات النساء الملهمات اللاتي يمهّدن الطريق من خلال نجاحهن المستمر نحو مستقبل أكثر تنوعاً وشمولية.

ونظراً لكثرة الآراء حول مستقبل قطاع العملات الرقمية، تم إطلاق القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021، كجزء من مهرجان بلوك تشين وورلد، في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات فعلية تساهم في دفع عجلة تطور القطاع. ومن المقرر أن يسلط المهرجان المرتقب الضوء على صنّاع التغيير من السيدات اللاتي حققن نجاحاً بارزاً في عالم البلوك تشين والعملات الرقمية، ما يساعد على تمكين مزيد من النساء وتوفير الفرص لهنّ للمشاركة في القطاع وتقليل الفجوة بين الجنسين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ناتالي برونيل، المديرة التنفيذية لشركة أميركان دريمز ميديا: «مع تسجيل ازدياد ملحوظ في عدد النساء المشاركات في القطاع، تبرز الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع عملية تأسيس قطاع أكثر مساواة وشمولية. فعلى سبيل المثال، يمكن لعملة البيتكوين إحداث نقلة نوعية في الأنظمة المالية العالمية، ويمكنها دعم المساواة بين الجنسين.

كما يشهد القطاع انضمام مجموعة كبيرة من المواهب النسائية التي تسهم بشكل فاعل في تمكين نظام البلوك تشين والعملات الرقمية وتوسيع نطاق إمكانياته في المستقبل. وتتمثل مهمتنا الرئيسية الآن في تعزيز إنجازات النساء الحالية في مجال البلوك تشين، مع الترويج للفرص المتوافرة في كل مستوى رئيسي للنساء اللاتي يرغبن بالمشاركة في القطاع والتفوق فيه. لذا تشكّل الفعاليات المتميزة مثل القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع 2021 وبلوك تشين وورلد منصات قويّة لدعم نجاح مهمتنا في جميع أنحاء العالم».

وتستضيف بعض المواهب النسائية الرائدة عالمياً في قطاع البلوك تشين والعملات الرقمية. وتشمل الشخصيات البارزة والمشاركة في القمة كلاً من سوزان أوه، الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة بي أومني (بيوند إيماجينيشن)؛ يايل تمار، الرئيسة التنفيذية المساعدة والمؤسسة الشريكة لشركة سوليد بلوك؛ ونيكول بورين، المستشارة القانونية الأولى في بنك ستاندرد تشارترد؛ وناتالي برونيل، شخصية إعلامية وخبيرة بشؤون البيتكوين، حيث سيشاركن بشكلٍ فعّال بهدف تحدي الوضع القائم وتعزيز التنوع وإلهام المزيد من النساء للانضمام إلى القطاع.

يُعدّ مهرجان بلوك تشين وورلد من أبرز الفعاليات التي تجمع عشاق القطاع، إذ يحتضن القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع، واستوديو هيليكون الذي يقدم عرضاً متميزاً لتقنيات البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال الأول من نوعه في العالم، ويتناول الرؤية المستقبلية للتقنيات الرقمية مباشرة أمام الجمهور بمشاركة مجموعة حصرية من الضيوف بصيغة تحاكي استوديو برنامج ذا ديلي شو لكل ما يتعلق بتقنية البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال. وتشمل إحدى المجالات الرئيسية التي تتناولها القمة خارطة طريق إلى بلوك تشين أكثر استدامة بما ينسجم مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030، إلى جانب أنشطة تفاعلية وتعليمية مرتبطة بالقطاع في جميع القاعات والقنوات عبر الإنترنت، مثل منافسات التداول المباشر والترويج للعملات الجديدة ولقاء مشاهير التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ورش عمل حول كيفية فتح المحفظة الأولى وبدء تداول العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال.

وسيعمل بلوك تشين وورلد على توسيع معارف الحضور وإلهامهم بمساعدة الخبراء الرائدين في القطاع والفِرق من مشاريع البلوك تشين الشهيرة، بدءاً من برامج الولاء الرمزية إلى ألعاب الرموز غير القابلة للاستبدال والبلوك تشين وانتهاءً باستخدام تقنية البلوك تشين في قطاع العقارات.

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