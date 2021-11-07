200.1 مليون درهم صافي دخل «الياه سات» في الأشهر التسعة الأولى 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، إحدى أكبر مزودي حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في العالم، نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وبلغ صافي الدخل (حصة المساهمين من الأرباح) للأشهر التسعة الأولى 159.0 مليون درهم.

وبعد تعديل البنود غير المتكررة لمرة واحدة، بلغ صافي الدخل المُطبَّع 200.1 مليون درهم، متجاوزاً العام السابق بمقدار 61.4 مليون درهم (أي بنسبة 44.3٪). كما بلغ هامش صافي الدخل المُطبَّع 19.2٪ للأشهر التسعة متجاوزاً هامش العام السابق الذي بلغ 12.9٪.

ووصلت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 1 مليار درهم، ما يتماشى مع نتائج العام السابق، ويدل على تحقيق أداء قوي ومستدام منذ الربع الأول من عام 2021. ومن المتوقع نمو الإيرادات بشكل أكبر مع إبرام عدد من العقود التجارية والحكومية الجديدة وتوقيع المزيد من الصفقات المهمة حتى تاريخ هذا الإعلان.

وتجاوز هامش الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 60٪، ووصلت قيمته للأشهر التسعة 2021 إلى 628.3 مليون درهم. كما بلغت الأرباح المُطبَّعة المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 643.6 مليون درهم، متجاوزة العام السابق بنسبة 2.5٪. وأدى ذلك إلى تحقيق هامش ربح بنسبة 61.6٪ مما يتخطى هامش العام السابق البالغ 58.3٪، الأمر الذي يعكس استمرار كفاءة التكلفة وكفاءة رأس المال العامل.

وجاء تحسن نتائج الأشهر التسعة الأولى 2021 بفضل الأداء المرن للربع الثالث مع استقرار الإيرادات على نطاق واسع (أقل بنسبة 1٪ تقريباً من الربع الثالث 2020)، وتسجيل زيادة ملحوظة في الربحية، وارتفاع الأرباح المُطبَّعة المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 28.9 مليون درهم (أي بنسبة 15.3٪)، وارتفاع صافي الدخل المُطبَّع بمقدار 31.7 مليون درهم (أي بنسبة 99.2٪).

وحافظت الياه سات على معدل مرتفع للتحويلات النقدية يقارب 97٪ للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 من خلال فعالية النفقات وقوة قاعدتها الرأسمالية.

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