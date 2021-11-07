«تالي تورميرك» يسعى لتوسيع حضوره في دبي بشراكته مع «كيتوبي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مطعم «تالي تورميرك» الشهير في مومباي بانطلاقته الأولى في دبي، وهو يسعى لتوسيع حضوره الجغرافي بشراكته مع «كيتوبي»، المنصّة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي.

من وحي جوهر التوابل المستخدمة في معظم المطابخ.. انطلق «تالي تورميرك» ليجسّد خلاصة الطعم الهندي الأصيل، ونكهاته التقليدية. أما قائمة الطعام فعبارة عن مزيج مختار بعناية من الأطباق الإقليمية التي تحمل عناصر ووصفات مشتركة من كل أنحاء الهند. كما أنها تجسّد روح المطبخ الهندي وكنوزه المتنوّعة.. بدءاً من أطعمة الشارع الشهيرة والاستثنائية، إلى أطباق الكباب المشوي على الفحم، وأطباق الكاري الغنيّة التي تذكرنا بالمطابخ الملكية، والأطباق الكلاسيكية المستوحاة من وصفات عائلية سرّية، وصولاً إلى الخبز المحضّر على أيدي أمهر الطهاة وأطباق البرياني الأصيلة المطبوخة على نار هادئة.

وتشمل أطباقنا الخاصة والمميّزة، طبق «جنباودر بوتيتوز» من ولاية «اندرا براديش»، وأطباقاً مشوية بالسمن من «مانجالور»، إضافة إلى الكباب والمشاوي التي تذوب في الفم من ولاية «لُكنَاو»، و«لال ماس» من «راجستان»، وحلوى «مشتي دوي» من «البنغال«، و«إيلانير باياسام» من الجنوب، وغيرها الكثير.

المطعم من بنات أفكار مدير المطاعم الشهير في دبي «تابان فايديا»، إلى جانب المؤسس المشارك «مانسيج فايديا»، الذي سيتولّى أمور التشغيل والعمليات على أرض الواقع.

يقول تابان فايديا: «بعد النجاح الباهر الذي حققناه في مومباي، شكّلت دبي اختياراً واضحاً للمرحلة التالية في رحلة علامتنا التجارية. «تالي تورميرك» هو احتفاء بالكركم بجميع جوانبه – بلونه، وطعمه المميّز، وخصائصه العلاجية المدهشة وأهميته في المطبخ الهندي. وما نحن سوى خلاصة نكهات الهند الأصيلة الحقيقية، الطازجة والغنيّة.. وخير مثال للمطبخ الهندي بأسراره وكنوزه النادرة. طهاتنا من أنحاء مختلفة من الهند، يحملون في جعبتهم الأصالة والمهارة، إضافة إلى أسرار تحضير ألذّ الأطعمة بنكهات رائعة ترضي الذوّاقة. كما أننا نسعى لمنح ضيوفنا تجربة طعام فريدة، في مكان يعكس مفهومنا بالراحة التامّة ودفء الطعام المنزلي، ويستمتعون فيه بأجواء من البهجة والفرح».

أمّا مانسيج فايديا، فيقول: «إنّ نقل الأطباق التقليدية إلى منصة سحابية ليس بالأمر الهيّن. إذ نؤمن بأن هذا الأمر ليس مجرد فكرة أو مفهوم، بل مسرح للأطعمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى». «سيرتكز تحضير قائمة أطباق «تالي تورميرك» على المنتجات الطازجة، مع الحفاظ على مبادئنا الأساسية. وستتبنّى العلامة التجارية أيضاً العديد من الممارسات المستدامة مع التأكيد على استخدام مواد صديقة للبيئة، قابلة للتحلّل البيولوجي والتسميد في كل ما يتعلّق بعبواتنا وأغلفتنا».

سيشرف على إدارة المطبخ في «تالي تورميرك» الثنائي الشيف «فريد قريشي»، من عائلة «قريشي» المعروفة في ولاية «لُكنَاو»، والمشهورة بإتقانها لفنون الطهي، وبالأخص طبق «دوم بوخت» وغيره من الأطباق الكلاسيكية من جواهر المطبخ الهندي؛ والشيف «أراسا كومار»، مايسترو جنوب الهند، صاحب الثروة العريقة من الخبرة في العمل مع «مجموعة فنادق تاج» في تشيناي وحيدر أباد وسريلانكا.

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