200 مشارك بالملتقى المالي الافتراضي الثالث 2021 لـ«المالية المركزية بالشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة الملتقى المالي الافتراضي الثالث للعام الجاري 2021، بحضور أكثر من 200 شخصية من مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات، حيث شهد الملتقى تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الحضور والمشاركين الذين ساهموا من خلال تساؤلاتهم واستفساراتهم في إثراء الملتقى.

وتضمن الملتقى محاور عدة من أبرزها سفراء المالية، ودليل الحسابات، وشجرة الحسابات، والحسابات الختامية، وبرنامج تكامل، بالإضافة إلى مشروع الاتصال الآمن لأنظمة الدائرة التطبيق الافتراضي.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: نحرص على تنظيم هذا الملتقى باستمرار، حيث ناقشت هذه النسخة حزمة من الموضوعات الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بالأداء المالي، وتعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات التقدم والنهضة والاستثمار والاستقرار المالي للإمارة، وتقديم أرقى الخدمات، وديمومة العمل على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي للإمارة باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المعاصرة في أنظمة العمل المالي الحكومي.

وأشارت هدى الياسي إلى أن النقاشات والتساؤلات والمعلومات التي شهدها الملتقى كانت مهمة وعميقة، وحافلة بالمقترحات والمبادرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة التي من شأنها أن تسهم في ترجمة رؤية الدائرة المتمثلة في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة، لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتطرق الملتقى إلى مشروع الاتصال الآمن من خلال التطبيق الافتراضي، الذي جاء تحقيقاً لتطلعات الحكومة لتوفير بيئة عمل آمنة للأنظمة والبرامج، حيث تسعى دائرة المالية المركزية لتفعيل نظام يسهم في الوصول الآمن للبرامج والأنظمة التابعة للدائرة من قبل أي من الجهات الحكومية الأخرى عبر توفير إدارة مركزية للأنظمة والبرامج تمكن مستخدمي الأنظمة من الوصول إلى البيانات والبرامج التابعة للدائرة عن بُعد، عوضاً عن الحاجة للربط بشكل مباشر مع الدائرة.

كما تناول فوائد التطبيق الافتراضي، ومن أبرزها الإدارة المركزية للأنظمة تسهم في إدارة النظام ومعالجة وحل الإشكاليات بشكل فعّال، توفير بيئة عمل آمنة عبر أنظمة التشغيل والشبكات، توفير سطح مكتب متعدد البرامج والأنظمة، تقليل التكاليف وتوفير الوقت والجهد.

وتم استعراض جائزة الأداء المالي المتميز التي تهدف إلى المساهمة في تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية في الشارقة، حيث تسعى حكومة الشارقة من خلالها إلى إحداث نقلات نوعية بالأداء المؤسسي الحكومي، وتكريم المؤسسات والأفراد المتميـزين في المجال المالي تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام. وتستند الجائزة إلى أعلـى المعايير الدولية للتميـز وأفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، وتعتبر أداة محفزة لتحسين الإجراءات المالية والارتقاء بها.

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