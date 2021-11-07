إندونيسيا تكرّم مؤسس مجموعة اللولو في الإمارات بجائزة «بريما دوتا 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

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منحت الحكومة الإندونيسية جائزة «بريما دوتا 2021» إلى يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو الإماراتية، وتُمنح هذه الجائزة المرموقة تقديراً للمساهمات المقدمة في القطاعات الاقتصادية والتجارية في إندونيسيا.

وقام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بتسليم الجائزة المرموقة إلى يوسف علي موسليام، في حفل أقيم في قصر الإمارات في أبوظبي تقديراً للاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها مجموعة اللولو في إندونيسيا، والتي أعطت دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للعمالة الإندونيسية. كما حضر هذه المناسبة محمد لطفين وزير التجارة الإندونيسي، وعبد الله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، وحسين باجيس، سفير إندونيسيا لدى الإمارات وعدد من الشخصيات الأخرى.

وتتمتع مجموعة اللولو بحضور قوي في قطاع التجزئة الإندونيسي، حيث تمتلك المجموعة خمسة محلات هايبرماركت في العديد من مدن إندونيسيا، وتخطط المجموعة لإضافة 30 سوبر ماركت آخر في إندونيسيا بما في ذلك بالي، الوجهة السياحية الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو افتتح أول لولو هايبرماركت في مدينة كاكونغ في جاكرتا في عام 2016.

وبالإضافة إلى قطاع التجزئة، تقوم مجموعة اللولو أيضاً بتوريد وتصدير العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية الإندونيسية، بما في ذلك الملابس والفواكه والخضروات والأسماك الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية المعبأة والحرف اليدوية وإكسسوارات الموضة والأدوات المنزلية إلى مختلف الدول من خلال متاجر اللولو.

كما تساهم مرافق التوريد التابعة لمجموعة اللولو في إندونيسيا في مساعدة الآلاف من المزارعين والصيادين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمصانع المتوسطة والكبيرة في إندونيسيا من خلال هذه المبادرة. كما تقوم المجموعة بتصدير الأرز والمعكرونة والبسكويت والوجبات الخفيفة والبطاطس وبسكويت الويفر ومنتجات الأسماك التي تحمل علامة لولو التجارية من إندونيسيا إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال يوسف علي موسليام، عند استلام الجائزة: «أشعر بالفخر والإمتنان لاستلام أحد أرفع الأوسمة في إندونيسيا، وأنا في غاية الامتنان لرئيس وحكومة إندونيسيا. هذا التكريم سيشجعنا على التواجد القوي في القطاع التجاري في إندونيسيا».

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