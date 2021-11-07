«الزورا للتطوير العقاري» تطلق مبيعات المنطقة التجارية والسياحية «ذي ستريب»

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري إطلاق مبيعات «ذي ستريب»، المنطقة التجارية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في إمارة عجمان، وتحديداً عند مدخل منطقة الزوراء، بالقرب من «ديستركت 9»، وتضم أراضي تجارية، تصلح لبناء طابقين: أرضي وأول، متعددة الاستخدامات. وتضم معارض تقع على واجهة الطريق الرئيسي، والتي يمكن أن تستخدم للعديد من الأنشطة، مثل معارض للسيارات أو متاجر أزياء ومحلات متنوعة.

ويتضمن المحور الداخلي لمنطقة «ذي ستريب» مساحات تجارية يمكن استخدامها كمطاعم ومحلات متعددة الأغراض وخطة سداد تمتد على 3 سنوات، وتتراوح المساحات للأراضي التجارية بين 10.000 و16.000 قدم مربع، ومعدل مساحات البناء المسموح به على كل أرض هو 13.000 قدم مربع على دور أرضي ودور أول، وتبلغ مساحة «ذي ستريب» 36.964 متراً مربعاً مقسمة على 18 قطعة أرض.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: تلقينا العديد من الاستفسارات في الماضي حول إمكانية طرح أراضٍ تجارية في منطقة متميزة بمشروع الزوراء، ومع تنامي هذه الطلبات وارتفاع الإقبال على السوق العقارية، قمنا بطرح منطقة «ذي ستريب» التي ستكون مركزاً تجارياً مهماً في إمارة عجمان، ومنطقة جذب سياحي أيضاً.

وأضاف: تتمثل المبيعات بقطع أراضٍ يمكن تشييد دور أرضي وطابق أول عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل احتياجات المستثمرين في قطاع التجزئة، مثل الممرات، ومواقف السيارات، والمساحات الكبيرة، والموقع الاستراتيجي، وكل منها يشكل عامل تشجيع وجذب للمستثمرين.

وتعتبر منطقة الزوراء إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى الإمارات عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، نظراً لمشاريع التطوير التي تشهد بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، إلى جانب نادٍ بحري، وملعب غولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، ومرسى وشقق سكنية على ضفاف الخور، وتضم المنطقة محمية الزوراء التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار المانجروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات متنوعة من الأسماك والشعب المرجانية.

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