بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع سوق أبوظبي العالمي في تحدي ابتكار «فينتك 2021»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن اتفاقية تعاونٍ استراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، ليصبح البنك بموجبها «مؤسسة رائدة» تدعم الدورة الخامسة من «تحدي الابتكار» ضمن مهرجان «فينتك أبوظبي 2021»، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أبرز المبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي دعماً لتطوير حلولٍ مبتكرة تسهم في مسيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

ويهدف «تحدي الابتكار» إلى استكشاف المهارات والشركات الصاعدة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم بهدف التصدي للصعوبات والتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات المالية والشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح الحدث لشركات التكنولوجيا المالية المُتأهلة استعراض حلولها وخدماتها أمام لجنة تحكيمٍ متخصصة خلال مهرجان «فينتك أبوظبي» الذي سيقام بين 22 و24 نوفمبر. وسيحظى الفائزون بفرصة العمل مع «بنك الإمارات دبي الوطني» لاختبار الحلول المقترحة وإثبات جدواها في المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، الأمر الذي قد يتيح لهم الفوز بعقود تجارية قيّمة في نهاية المطاف.

وقال ميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سباقاً إلى تعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي، ويسعدنا التعاون مع «سوق أبوظبي العالمي» لدعم نسخة هذا العام من «تحدي الابتكار»، الذي يوفر فرصة مثالية لاستكشاف أفضل مواهب التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار في القطاع على مستوى المنطقة. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية طويلة الأمد للبنك، الحريص دائماً على دعم جهود الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والمساهمة بفعالية في دعم الشركات الناشئة المُختصة بالتكنولوجيا المالية. ونتطلع قدماً لاستكشاف الحلول والخدمات المبتكرة التي ستقدمها المواهب وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من مختلف أنحاء العالم بهدف التصدي للصعوبات والتحديات الواقعية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وقال واي لوم كوك، المدير التنفيذي في هيئة تنظيم الخدمات المالية، سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى قائمة المؤسسات الرائدة الداعمة لتحدي الابتكار واغتنام الفرص التي يوفرها «مهرجان فينتك أبوظبي» لاستطلاع الابتكارات التي تلبي احتياجاتهم. ونتطلع قدماً لدعم البنك في الشراكات التي يبرمها مع الشركات الناشئة وبناء وظائف ومزايا عملية جديدة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المختبر الرقمي في سوق أبوظبي العالمي.

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