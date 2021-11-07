دبي مقراً عالمياً لعمليات شركة بيلكيش أسوشييتس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت شركة " بيلكيش أسوشييتس " اختيار دبي مقرا عالميا لإدارة عملياتها في 11 دولة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وعزت الشركة التي تلقت دعما كبيرا من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في هذا الشأن قرار اختيارها دبي مقرا عالميا إلى عدد من العوامل الجاذبة منها الموقع الاستراتيجي للمدينة كمركز دولي يتمتع بأعلى المستويات العالمية للبنية التحتية والمرافق اللوجستية إلى جانب مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على الصمود في الأزمات و استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات المدروسة لمنح التأشيرات.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "يعد استقرار القطاع المالي ونموه عنصرا بالغ الأهمية في دعم وازدهار اقتصاد دبي و التي لا تزال في صدارة المدن العربية ضمن مؤشر المراكز المالية الدولية في العالم للعام 2021، فيما حصلت على مكانة متقدمة ضمن أفضل 15 مدينة في العالم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.. فقد صممت منظومة الأسواق المالية في الإمارة لتسهل تدفق رؤوس الأموال ونمو الأعمال بشكل يدعم التنمية الاقتصادية، ويجعل من دبي خيارا جذابا للحصول على خدمات الدعم التي تعزز من سلاسة العمل في القطاع المالي" .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز