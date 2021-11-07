"لوكهيد مارتن" تعرض قدراتها المتطورة بمعرض دبي للطيران 2021

المصدر: وام

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تعرض لوكهيد مارتن الشركة الأمريكية المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 رؤيتها للحلول الأمنية في القرن الواحد و العشرين مع التركيز على التقنيات المعتمدة على الشبكات إلى جانب منصات الدفاع الأكثر تقدماً في العالم والتي تتضمن إضافة مقدرات متقدمة قائمة على الشبكات لمواجهة التهديدات الأمنية المتطورة البرية والجوية والبحرية والسيبرانية والفضائية.

وتسلط الشركة خلال مشاركتها الضوء على إمكانية مزامنة العمليات المشتركة للأنظمة الرئيسية مثل الطائرات والسفن والمركبات الأرضية والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الصاروخي لتحسين مستوى الوعي بالظروف المختلفة وتسريع عملية اتخاذ القرار في الميدان.

وقال روبرت "بوب" إس هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: "يمثل معرض دبي للطيران فرصة للقاء فريق العمل وعملائنا من كل أنحاء العالم .. كنا ننتظر هذا الحدث المهم خصوصاً هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي سببتها الجائحة.. ونحن مستعدون لعرض مجموعة من أكثر قدراتنا ابتكاراً و نتطلع إلى التفاعل مع شركائنا لمناقشة أولوياتهم و كيفية تعزيز الأمن الوطني وخطط تنمية رأس المال البشري".

وتشارك لوكهيد مارتن أيضاً كراعٍ ذهبي لمؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي 2021 الذي يقام على هامش معرض دبي للطيران و تستضيفه وزارة الدفاع و القوات الجوية والدفاع الجوي في 13 نوفمبر تحت عنوان "الدور المتنامي للجو والفضاء و الفضاء السيبراني في العمليات متعددة المجالات" والذي يعد من أولويات الشركة.

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