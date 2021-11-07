بن مجرن: 42 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال الربع الثالث الأعلى خلال 8 سنوات

المصدر: دبي - مشرق عليّ حيدر

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سجلت المبايعات العقارية في دبي 15 ألف صفقة بـ 42 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021. وهي أعلى قيمة للمبايعات العقارية منذ الربع الرابع 2013. فيما سجلت الرهون العقارية الربع الأول من عام 2021 تسجيل أعلى عدد للرهون تم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك، بعدد رهون تخطى 6 آلاف رهن عقاري بقيمة تخطت 39 مليار درهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مفتتحاً اليوم أول أيام معرض سيتي سكيب في مركز المعارض بمنطقة إكسبو.

وتعد القمة التي انطلقت التي تستمر حتى يوم غد، نافلة المعرض الذي يعد أكبر حدث عقاري في المنطقة ويستمر ما بين 7 و 11 نوفمبر الجاري.

حضر قمة سيتي سكيب، عدد من المسؤولين ونخبة من الخبراء ورؤساء شركات تطوير عقاري واستشارات هندسية ومن مختلف الأنشطة المرتبطة بصناعة التطوير العقاري.

وقال بن مجرن: "نشهد جميعا انطلاقة جديدة لقمة سيتي سكيب ونحن نخطو بثقة نحو مستقبل عقاري واعد بعد تجاوزنا آثار جائحة كورونا في جميع جوانب حياتنا، وتجاوزناها بصمود وقوة لنكون استبقايين ونحقق نموا إيجابيا من خلال تحدينا لهذه الأزمة ليصبح القطاع العقاري أكثر قوة ونضجا".

وأوضح بن مجرن أن تجاوز تداعيات الجائحة، هو ثمرة: "سرعة وحرفية القيادة في مواجهة الازمة وتوفيرها لكل الموارد البشرية والفنية لضمان الرعاية الصحية اللازمة لحماية صحة وسلامة المجتمع، في مواجهة الجائحة فضلا عن حزم الدعم والحوافز لدعم المجتمع عموما والقطاع الخاص على وجه التحديد". لافتا إلى أن الأداء الحكومي الرفيع زاد ثقة المستثمر في اقتصاد دبي، وانعكس ذلك على أداء السوق العقاري الذي حقق قفزات هائلة عززت من أنشطته وجاذبيته.

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