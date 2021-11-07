استقرار الرواتب في الإمارات والعلاوات تصل إلى 25 %

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكدت «روبرت هاف» البريطانية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية أن الرواتب، التي تسددها الشركات القائمة في الإمارات إلى موظفيها، تميل إلى الاستقرار خلال العامين الحالي والمُقبل، من واقع البيانات الواردة في دليل «روبرت هاف» للرواتب 2022.

وذكر الدليل أن متوسط الزيادات السنوية في رواتب الموظفين المحترفين العاملين في الإمارات يبلغ حالياً 4%، وذلك استناداً إلى نتائج تحليلات الرواتب لأكثر من 150 وظيفة متنوعة بالدولة موضحاً أن بعض الشركات في الإمارات تمنح موظفيها علاوات تصل نسبها إلى 25%.

وأفاد دليل «روبرت هاف» بأن أعلى الزيادات في رواتب الموظفين المحترفين بالدولة، خلال الفترة الأخيرة تحققت في القطاع القانوني، يليه قطاعا التمويل والمحاسبة، فقطاع التقنية. وأوضح الدليل أن مديري الشركات بالإمارات يعينون موظفين جُدُداً في الوظائف التي تدعم قطاعي التحول الرقمي والموارد البشرية والتعافي المالي من تداعيات الجائحة، موضحاً أن الوظائف التي تحظى بأعلى نسبة من الطلب في الإمارات حالياً تشمل المخططين والمحللين الماليين، مديري التمويل، المساعدين التنفيذيين، رؤساء أقسام التقنية، موظفي الموارد البشرية.

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