الإمارات الأولى تطلق خدمة «إي فيرست غلوبال» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة الإمارات الأولى، وهي مؤسسة أعمال واستشارات استثمارية مقرها دبي، خدمة «إي فيرست غلوبال» لدعم المستثمرين الأجانب، في أوبوس داخل الخليج التجاري، لخدمة العدد المتزايد من العملاء المتميزين والمستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارات، وتقوم الشركة، التي تعمل على توسيع عملياتها في دبي، بإنشاء عدد من الفروع لخدمة عدد متزايد من العملاء من جميع أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق إي فيرست غلوبال في وقت استؤنفت فيه الأنشطة التجارية في دولة الإمارات بالكامل مع وصول ثقة المستثمرين إلى آفاق جديدة.

وقال جماد عثمان، المدير العام والرئيس التنفيذي «لقد شهدنا اندفاعاً مفاجئاً بين المستثمرين الأجانب لإنشاء أعمال تجارية في الإمارات. حيث ارتفع الطلب على تراخيص الأعمال الجديدة في الأشهر القليلة الماضية مما استلزم إنشاء أعمال جديدة متميزة وخدمات استشارية استثمارية، ويسعدنا إطلاق خدمات الأعمال لكبار الشخصيات من خلال إي فيرست جلوبال، وهي جزء من شركات مجموعة الإمارات الأولى المتنامية».

وصرح شاهينور شاه، مدير إي فيرست غلوبال: «نحن من أسرع مقدمي خدمات إنشاء الأعمال والاستشارات الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدنا أكثر من 5000 مستثمر في تأسيس أعمالهم باستثمار مباشر بقيمة 500 مليون درهم في الإمارات مما يجعلنا أحد أكبر مستشاري الأعمال في المنطقة».

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