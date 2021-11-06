«كابيتر» تفتتح مكتباً لها في دبي ضمن خطتها للتوسع

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت شركة «كابيتر» منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والمواد الغذائية عن افتتاح أول مكاتبها خارج مصر في مدينة دبي بدولة الإمارات، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع الجغرافي في دول مختلفة.

وتأتى هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لاختراق السوق في دولة الإمارات بعد أشهر قليلة من تمكن كابيتر من جمع استثمارات تُقدر بـ 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى، وذلك بقيادة عدد من كبرى الشركات والمستثمرين وعلى رأسهم Capital Quona، وMSA Capital، وSavola، بالإضافة إلى Shorooq Partners، وFoundation Ventures، وAccion Venture Lab، وDerayah Ventures.

ومن جانبه، علّق محمود نوح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر على الإعلان قائلاً: «نحن فخورون بالبدء في تنفيذ خططنا التوسعية الإقليمية والدولية بافتتاح مكتب دبي، مستفيدين بخبرتنا ونموذجنا الناجح الذي تم تطويره وصقله في مصر، والتي تعد واحدة من أكبر أسواق التجزئة في المنطقة. ومع الافتتاح الجديد، نأمل أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على مكانة الشركة في سوق الأسواق الناشئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يتيح لموظفينا فرصة العمل والتفاعل مع الأسواق المختلفة وجذب استثمارات قوية وتمويل جديد. تسير خططنا للتوسع الإقليمي بالتوازي مع أهداف النمو المحلي، حيث نستعد لافتتاح مكتب جديد في القاهرة قريباً. وسيعمل فريق كابيتر في كل المكاتب على مدار الساعة لضمان سير العمليات بسلاسة لجميع العملاء».

يسمح وجود الشركة داخل منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بأن تكون وسط القادة الماليين والمستثمرين في المنطقة. تم تشغيل المكتب الجديد بالفعل ليكمل 6 أسابيع اليوم، ويعمل به بالفعل 30 موظفاً.

وفقاً للتصريحات الأخيرة للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، نجحت الشركات الناشئة المصرية في جذب استثمارات بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2021، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في رواد الأعمال المصريين وابتكاراتهم التكنولوجية. وتشهد مصر نمواً غير مسبوق في حلول التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

توفر كابيتر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (SME) منصة واحدة تسمح لتجار التجزئة بطلب مجموعة واسعة من المنتجات مع سرعة التوصيل وتوفير حلول الشراء الآجل، كل ذلك من خلال منصة واحدة باستخدام البيانات السلوكية والتنبؤية. كما تساعد حلول كابيتر أيضاً العلامات التجارية والشركات المصنعة على اكتساب رؤى مهمة في الأسواق التي يخدمونها، مما يمكنهم من الوصول إلى البيانات الحقيقية لتحسين استراتيجيات التوزيع الخاصة بهم وزيادة الكفاءات.

بمعدل نمو يبلغ 11 ضعفاً على أساس سنوي، تقدم كابيتر خدماتها في مصر من خلال فريق مدرب يضم أكثر من 1500 موظف مع شبكة تضم أكثر من 50000 تاجر وأكثر من ألف تاجر عالمي ومحلي، بالإضافة إلى أسطول يضم أكثر من 500 شاحنة تقدم أكثر من 7000 منتج من خلال منصتها.

تمكنت كابيتر خلال عام واحد فقط من إطلاق أعمالها من تأمين موقع مميز على خريطة أبرز الشركات الناشئة في المشهد المصري. توسعت أعمالها في خمس محافظات مصرية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة. وتستعد حالياً للتوسع في خمس محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة بهدف تغطية جميع محافظات مصر بنهاية العام المقبل.

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