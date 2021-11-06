دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي خلال تاريخها الاقتصادي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة.

وقال سموه: نسعى للعقد القادم لمضاعفة الجهود لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد من خلال مستهدفات جديدة وضعناها للدائرة وتضم المستهدفات في القطاع السياحي زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

وأضاف سموه: "الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية . . حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية".

وحدد سموه للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150% خلال 5 أعوام القادمة .. وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50% . . وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% بحلول 2025 ".

وأضاف سموه: "رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة . . دبي اليوم غير الأمس .. ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة".



وتتضمن المستهدفات الرئيسية للدائرة وفق الهيكلة الجديدة جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، واستقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال 5 أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجهم في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

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