دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديراً عاماُ

المصدر: البيان

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ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديراً عاماً للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول لـ25 مليون سائح في 2025. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي لن تنسى جميع من قدم جهوداً إيجابية ومخلصة للإمارة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، إن التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالمياً. مؤكدا سموه أن القادم سيكون أجمل وأسرع.

وقدم سموه الشكر والتقدير للأخ سامي القمزي على جهوده المخلصة، متمنياً سموه التوفيق للفريق الجديد.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الدائرتين خلال الفترة السابقة لعبت دوراً محورياً لترسيخ دبي عاصمة اقتصادية وسياحية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تنافسية عالية للإمارة مما يتطلب تناغماً كاملاً بين القطاعين.

وقال سموه، لا ننسى شكر الأخ سامي القمزي على جهوده، ولن تنسى دبي جميع من قدم جهوداً إيجابية ومخلصة للإمارة، وتوجيهاتنا للأخ هلال المري بناء جيل جديد من القيادات السياحية والاقتصادية لدبي يستطيعون أخذنا لمواقع عالمية جديدة.

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