زخم الفعاليات يعزز السياحة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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تستعد مراكز التسوق والمدن الترفيهية والجزر السياحية في العاصمة أبوظبي إلى تدشين مجموعة من الفعاليات والعروض والأنشطة مع اعتدال الطقس، ما يجعل الإمارة الخيار الأمثل للزوار باحتسابها من أبرز وجهات سياحة الترفيه إقليمياً وعالمياً.

وقال مسؤولون اقتصاديون ومديرو مراكز تسوق لـ«البيان الاقتصادي» إن العاصمة على موعد مع جملة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية والمعارض التي ستجذب المشاركين والزوار والسياح في الفترة المقبلة مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وبداية الموسم الشتوي وقرب عطلة الموسم الدراسي الأول.

وتوقع هؤلاء أن تشهد حركة السياحة في العاصمة نشاطاً ملحوظاً في الموسم الشتوي، ولا سيما أن أبوظبي باتت مقصداً رئيساً للعطلات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مؤكدين في الوقت ذاته أن حضور هذه الفعاليات والأنشطة يتم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بإرشادات السلامة المتعلقة بفيروس «كوفيد-19»، بما في ذلك بروتوكول المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

أحداث مجتمعية

وقال علي فكري، نائب رئيس أول بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة للاستثمار»، إنه تمت إعادة مجموعة من الفعاليات ذات المستوى العالمي إلى جزيرة المارية، مع استضافتنا الأسبوع الماضي فعاليات «قرية الخريف» مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، وتعد هذه الفعالية واحداً فقط ضمن العديد من الأحداث المجتمعية التي خططنا لإقامتها على مدار الأشهر المقبلة، ونسعى لترسيخ وجهة شاملة واحدة وملائمة للعمل والعيش والتسوق والترفيه.

واستقبلت جزيرة المارية في عطلة الأسبوع الماضي أكثر من 22,400 زائر قدموا من مختلف أنحاء الإمارات بمناسبة مهرجان الخريف الذي يعد أولى الفعاليات التي تقام بعد الجائحة، مع عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة أبوظبي، وانطلاق موسم ناجح من الفعاليات الخارجية في بيئة سليمة وآمنة.

ويندرج مهرجان الخريف في إطار العديد من الفعاليات المجتمعية التي خططت جزيرة المارية لإقامتها على مدار الأشهر المقبلة، إذ تقدم الجزيرة مجموعة من الفعاليات المتميزة طوال العام، مثل احتفالات اليوبيل الذهبي باليوم الوطني لدولة الإمارات، ومهرجان الشتاء.

أنشطة متنوعة

من جانبه، قال محمد الحاج، المدير التنفيذي لمول ديرفيلدز في أبوظبي، إن المركز أطلق مهرجان فيت فيست الممتد بين 28 أكتوبر وحتى27 نوفمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز صحة سكان أبوظبي ولياقتهم ونشاطهم بالتزامن مع بدء درجات الحرارة بالانخفاض.

ودعا الحاج زوار المركز إلى المشاركة في مجموعة متنوعة من النشاطات المجانية في الهواء الطلق أو في الصالات المغلقة، مضيفاً إنه من المقرر الإعلان عن مزيد من الفعاليات على مدار الأشهر المقبلة.

إقبال كبير

من جانبه، قال ديفيد روبنسون، المدير العام للغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، إن هناك إقبالاً كبيراً من زوار المركز لقضاء أوقات متميزة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى انه كجزء من مشاركة المركز ضمن الفعاليات والأنشطة التي تشهدها العاصمة فنشارك ضمن فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي 2021، لنقدم لضيوفنا مجموعة واسعة من الأطباق والمأكولات الدولية.

وأضاف روبنسون إن رؤية الغاليريا تركز على توفير أفضل خيارات التسوق والترفيه وتجارب الطعام بما يلبي احتياجات الحياة العصرية للمجتمع المحلي، ونعمل في الغاليريا باستمرار من أجل تحسين وتنويع عروضنا مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية تناسب مختلف الأعمار.

باقات متنوعة

وتستعد عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي لاستقبال موسم الأعياد لهذا العام بباقة متنوعة من الفعاليات والفقرات الاحتفالية إلى جانب المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية الاستثنائية في الفترة من 5 نوفمبر وحتى 8 يناير 2022، إذ تستعد عالم فيراري أبوظبي لاستضافة احتفالية «الشتاء في شوارع إيطاليا»، وستتميز بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية الجديدة المناسبة لجميع الأعمار.

وتستقبل عالم وارنر براذرز أبوظبي ضيوفها بفعالية «مهرجان الشتاء» لهذا الموسم، مع باقة متنوعة من التجارب والأنشطة الاحتفالية، لتمثل عالم وارنر براذرز أبوظبي الخيار الأمثل للضيوف من العائلات والأصدقاء من جميع الأعمار في موسم الأعياد، والاستمتاع بتجارب ترفيهية من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً في 6 مناطق ترفيهية.

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