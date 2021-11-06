«إيه إس جي سي» تواصل رفد دبي بأيقونات معمارية

المصدر: دبي - مشرق عي حيدر

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فازت شركة «إيه إس جي سي» المرموقة في صناعة البناء والتشييد على مستوى الإمارات والعالم، بعقود تنفيذ مشروعين ضخمين في دبي، بقيمة تتجاوز مليار درهم، الأول لمصلحة «أ.ر.م. القابضة»، والثاني لمصلحة «ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة».

يأتي اختيار «إيه إس جي سي» على خلفية نجاحاتها الباهرة في تشييد أيقونات عمرانية عملاقة أبرزها، أخيراً، تشييدها 11 مشروعاً في إكسبو 2020 .

ومن بينها أجنحة الاستدامة والفرص ومصر وفلسطين والمغرب وأوكرانيا، إلى جانب سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات المقر الرئيس للقيادة العامة لشرطة دبي ومتحف الاتحاد ودبي أرينا وجزيرة بلو ووترز وتوسعة دبي مول وتوسعة مطار دبي وغيرها من المشروعات النوعية والاستراتيجية التي نفذتها على مدار الأعوام الـ32 الماضية.

مفهوم عصري

وأرست «أ.ر.م. القابضة»، شركة الاستثمار الخاصة، والكيان الاقتصادي متعدد الأنشطة في دبي، عقد تنفيذ مشروع «إتش ريزيدنس» على «إيه إس جي سي» ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2023. وكانت «أ.ر.م. القابضة»، أبرمت شراكة مع شركة الهندسة المعمارية «تي كاي دي بي - طارق خياط ديزاين بارتنرز»، بهدف طرح مفهوم جديد للمشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارات.

ويتميّز مشروع «إتش ريزيدنس»، المؤلف من طابقين، بموقعه المثالي في قلب جميرا، على شارع الوصل. ويتناغم تصميم المشروع مع المجمعات السكنية منخفضة الارتفاع المحيطة به ولكنه يرتقي بتقديم خدمات المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي، وذلك من خلال هويته الفريدة، وتصميمه الحضري الجذاب.

وتشتمل الرؤية الفنية للمشروع، على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: جناحان مقوّسان، يضمان 37 شقة، تتوزع بين الشقق الأحادية والدوبلكس.

ويصل بين الجناحين جسر معلق، يطلّ على الساحة المركزية المنسّقة، ويمثّل الجسر، الذي يبلغ طوله 30 متراً، المركز الرئيس للنشاطات الترفيهية للسكان، إذ يحوي على سطحه مسبحاً مترامي الأطراف، يوفر إطلالات خلابة، لا تُحجب على أفق دبي، والحدائق الغنّاء في الأسفل.

وتستقبل الساحة المركزية المائلة إلى حدّ ما، سكّان المبنى والزوار، من مجتمع الوصل المحيط بالمشروع، للاستمتاع بالحدائق الطبيعية الأنيقة، التي تزخر بالأشجار الفارعة، ولتعزيز العلاقات الاجتماعية. وتمثل الساحة المركزية، الشريان الحيوي للمشروع، فتوفّر معبراً مباشراً إلى المتاجر، ومدخلاً إلى البهو عبر شارع الوصل.

وينبع تصميم «إتش ريزيدنس» من فهم أساسيات احتياجات السكان، ضمن تناسق تام بين المحيط واللغة المعمارية المميزة للمشروع. ويضع المشروع المبتكر، مفهوماً جديداً للمجمعات السكنية، ضمن إطار معاصر، يجمع بين عالمية التصميم وروح المكان، فيرتقي بتجربة العميل والزائر معاً، إلى مستوى جديد، يتماشى ونظرة السكان المستقبلية في دبي.

ويراعي «إتش ريزيدنس» أسس الاستدامة البيئية في عناصره الهندسية، إذ استخدمت الواجهات التي تعمل على خفض الحرارة في الوحدات السكنية، فيما تمنح المبنى مظهره المتميز. وقد وضعت الألواح العمودية على الواجهة، بتوازن مدروس، يلقي الظل على الشرفات، ليتمتع السكان بالخصوصية، ومن دون الانتقاص من الإطلالات المتميزة على الساحة المركزية والمناطق المحيطة.

أسلوب معيشة

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت «ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة» عن تعيين «إيه إس جي سي» لتكون المقاول الرئيس للأعمال الإنشائية في منطقة «هارموني» بمشروع تلال الغاف في دبي. وتضم المنطقة 755 فيلا في مراحلها الثلاث «هارموني» 1 و2 و3، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للعقد مليار درهم، لتكون بذلك أكبر قيمة عقد تمنحه ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة حتى الآن.

وتقع أحياء «هارموني» الثلاثة في تلال الغاف، الوجهة المتميزة لمجتمعات ماجد الفطيم في دبي، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بتصاميم عصرية أنيقة تحتوي على أربع وخمس وستّ غرف نوم، وتتميز بمخططات ذكية وأجنحة متميزة يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات كل مشترٍ.

وقالت «ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة» عند تعيين المقاول الرئيس: إننا نبحث عن شريك يتمتع بسمعة مرموقة وخبرة طويلة في تنفيذ المشاريع عالية الجودة ضمن المواعيد المحددة، بالإضافة إلى كونه يلتزم القيم ذاتها التي نحرص عليها، ونحن واثقون بأن «إيه إس جي سي» سوف تسهم في تحقيق تقدم مستمر وابتكارات ملموسة تتماشى تماماً مع رؤية مجموعة ماجد الفطيم.

وانطلاقاً من كونها أول شركة تقدم مفهوم أجنحة الحدائق «جاردن سويت»، أصبحت ماجد الفطيم قادرة على توفير وحدات قابلة للتخصيص تسمح للمشترين بتكييف منازلهم وفقاً لرغباتهم وابتكار المساحات التي تلبي احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت ترتبط باللياقة أو الطعام أو الأجنحة الخاصة للضيوف.

يمكن تهيئة أجنحة الحدائق طبقاً لمتطلبات المشترين مع إضافة اللمسة الشخصية لهم، وذلك انطلاقاً من التزام المجموعة إزالة الحواجز وتحسين نوعية الحياة للسكان، إذ قدمت تلك الأجنحة استجابة للتغير في احتياجات العملاء نتيجة للتوجه نحو العمل من المنزل وتزايد الأنشطة المنزلية، إلى جانب التوجه المتزايد للمشترين نحو المنازل التي تصمم طبقاً لمتطلباتهم الشخصية.

ريادة

ويقول رجل الأعمال المهندس عماد عزمي، الشريك ورئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات، إن ثقة المطورين بشركتنا غالية وهي تمثل مسؤولية كبيرة ننهض بأعبائها على أكمل وجه وترتكز قبل كل شيء على مساهمتنا في الحفاظ على ريادة الإمارات ودبي في صناعة البناء والتشييد.

وأضاف: نضع خبرات ثرية فنية وهندسية تراكمت عبر أكثر من 32 عاماً في خدمة تحقيق أهداف المشاريع التي ننفذها وبأعلى المعايير العالمية.

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