«تراست يور واتر» تكشف عن تكنولوجيا جديدة لمعالجة المياه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «تراست يور واتر» المتخصصة في تقديم حلول تنقية المياه، عن توفر أنظمة لمعالجة المياه في السوق المحلي. يأتي هذا الإعلان بعد المرحلة التجريبية التي قامت بها الشركة، حيث أجرت اختبارات صارمة لتحسين أداء المنتج ومواصفاته وجودته.

ومن أوائل من تبنوا نظام معالجة المياه المتطور فندق جميرا السعديات في أبوظبي و«جيه ايه ذا ريزورت» في دبي. تم افتتاح «تراست يور واتر» من قبل محمد قرقاش بالتعاون مع الخبراء الدوليين لورنزو سالين وإنريكو زانتشي.

وتهدف إلى خلق عالم مستدام من خلال نشر حلول متقدمة لمعالجة المياه وزيادة توفير مياه الشرب النقية في جميع أنحاء الإمارات مع تقليل الأثر البيئي. ويقع المقر الرئيسي لشركة «تراست يور واتر» في دبي، وقد استعانت بموظفين خبراء ومهندسين كيميائيين يتمتعون بمعرفة شاملة بتنقية ومعالجة المياه.

وقال محمد قرقاش، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة: يأتي إطلاق «تراست يور واتر» في الوقت المناسب. وأنا على ثقة تامة بأن نظام تنقية المياه المتطور لدينا جاهز لإحداث ثورة في السوق. نسعى دائماً إلى منح عملائنا الفرصة لتجربة خدماتنا واختبارها قبل أن يستثمروا معنا بالكامل. مع بدء عملياتنا في الدولة، فإن هدفنا الأولي هو قطاع الفندقة الذي نعتقد أنه سيستفيد أكثر من حلولنا الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز