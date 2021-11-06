تعاون تجاري بين مركز دبي للسلع المتعددة وكولومبيا

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، على رأس وفد رفيع المستوى مؤلف من وزراء و50 شخصية من قادة الأعمال في كولومبيا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دبي وكولومبيا.

وتخللت الزيارة فعالية شهدت حضور أكثر من 100 شخص وجمعت شخصيات كولومبية بارزة من القطاعين العام والخاص مع نظرائهم في الإمارة، بالإضافة إلى قادة الأعمال الكولومبيين المقيمين في دبي.

استهدفت الفعالية تعزيز فرص التعاون التجاري بين الإمارات وكولومبيا. وتعد كولومبيا سوقاً رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة نظراً للخبرة الطويلة التي تمتلكها الدولة اللاتينية في قطاع القهوة.

حيث تصل صادرات كولومبيا من القهوة إلى أكثر من 780 مليون كيلوجرام سنوياً. وأعرب العديد من رجال الأعمال الكولومبيين خلال الفعالية عن اهتمامهم بالتعاون مع مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لما يوفره من خدمات عالمية المستوى على صعيد عمليات تحميص القهوة وتغليفها واختبارها وتوزيعها عالمياً.

ويشهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً متسارعاً ليتحول إلى مركز رئيسي للشركات الطموحة من دول أمريكا اللاتينية والتي تسعى لتوسيع أعمالها في المنطقة ودخول الأسواق العالمية. وفيما يهم السوق الكولومبي، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خطته لإطلاق مركز الكاكاو التابع له كجزء من رؤيته الهادفة إلى توسيع تشكيلة السلع التي يوفرها، كما أعلن مؤخراً عن توسيع مركز القهوة مضاعفاً قدرته الاستيعابية بواقع ثلاث مرات لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

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