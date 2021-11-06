«إكسبو الشارقة» يشارك بمعرض للمجوهرات في الرياض

المصدر: (الشارقة - البيان)

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زار وفد من مركز «إكسبو الشارقة» معرض المجوهرات الفريدة في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الحالي. تأتي الزيارة في إطار جهود إكسبو الشارقة لاكتشاف الفرص التجارية والاطلاع على التطور المتنامي.

في صناعة وتجارة الساعات والمجوهرات والمساهمة في نمو هذه الصناعة.

ويتطلع «إكسبو الشارقة» من خلال زيارة معرض المجوهرات الفريدة 2021، إلى فتح آفاق أوسع من التعاون والشراكة مع شركات إقليمية وعالمية.

حيث تندرج زيارة الوفد للمعرض في إطار حرص المركز على تعزيز سمعته والارتقاء بأدائه وتطوير فعالياته، وفقاً لخطته الاستراتيجية 2018-2022، وجدول الزيارات الخارجية المنبثق عنها والذي يتضمن الحضور والمشاركة في عدد من الأحداث الإقليمية والعالمية الرائدة للاستفادة منها في الترويج لإكسبو الشارقة كأحد أبرز مراكز تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة.

ويعد معرض المجوهرات الفريدة 2021 منصة مهمة يلتقي من خلالها وفد المركز بعدد من كبار العارضين المشاركين، بهدف التعريف عن مزايا المشاركة في معرض «الساعات والمجوهرات»، وأبرز الحوافز والتسهيلات والخدمات التي يوفرها المركز للعارضين، ما يجعل منه مساحة نموذجية يجتمع فيها أصحاب الأعمال والعلامات التجارية الدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس.

ويتيح الفرصة أمام مركز إكسبو الشارقة لتوسيع رقعة علاقاته الإقليمية والدولية ومقابلة الشركاء المحتملين، والاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق، والاستفادة من الأفكار الجديدة وتبادل الخبرات.

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