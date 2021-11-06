استبيان: الأمن الإلكتروني أولوية للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت نتائج استبيان أجرته شركة «GoDaddy» المتخصصة في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء العالم، أن الأمن الإلكتروني يعد أولوية للشركات الصغيرة.

شمل الاستبيان 1169 شخصاً، بمن فيهم المشاركون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال أكثر من نصف المشاركين من رواد الأعمال من المنطقة إنهم يعتقدون بوجود حاجة لتعزيز التدابير الأمنية لعمليات معالجة البيانات الشخصية الخاصة بمواقعهم الإلكترونية.

كما بيّن المشاركون أن اعتمادات بروتوكول طبقة المقابس الآمنة كانت أهم السمات المميزة لأمن هذه المواقع، مع إعراب 42% من المشاركين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن قيامهم بالفعل بشراء أحد الحلول المتوفرة لحماية المواقع الإلكترونية.

وقالت سيلينا بيبر، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا أن نُسهم في تعزيز الوعي حيال مسألة الأمن الإلكتروني من خلال النتائج التي كشف عنها استبياننا لعام 2021. ويتسم الأمن الرقمي بأهمية كبيرة بالنسبة لنا في GoDaddy، حيث تُعد معالجة مُختلف الجوانب الأمنية للمواقع الإلكترونية لعملائنا أولوية رئيسية للشركة.

ويتعيّن على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دراسة تعزيز التدابير الأمنية لمواقعهم الإلكترونية باستخدام أحدث حلول تقنيات الأمن الإلكتروني وأكثرها تقدماً».

كما كشف الاستبيان أنّ معظم المشاركين في الاستبيان من المنطقة يرون أنّ عمليات معالجة البيانات الشخصية الخاصة بمواقعهم بحاجة لتعزيز المعايير الأمنية المُعتمدة فيها. وبيّن 84% من المشاركين في الاستبيان من المنطقة أنّ الأمن الإلكتروني يُمثل إحدى أبرز الأولويات لدى الشركات الصغيرة، مع تأكيد 73% منهم على أن الشركات الصغيرة لا تزال عُرضة لمخاطر الهجمات الإلكترونية.

ويرى 74% من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّ البرمجيات الخبيثة تُمثل أكبر التهديدات الأمنية المُحتملة التي تُواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويليها التصيّد الاحتيالي عند 68%.

كما بيّن حوالي 30% من المشاركين في المنطقة قدرتهم على التعامل مع مخاطر الهجمات الإلكترونية بأنفسهم عند سؤالهم عن المهارات وأشكال الدعم اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الهجمات؛ في حين لم تتجاوز نسبة المشاركين من المنطقة الذين يعرفون الوجهة التي يمكنهم قصدها لطلب الدعم بهذا الخصوص 40%، مع تأكيد 32% من المشاركين بأنّهم غير واثقين بما يتوجب عليهم القيام به للتعامل مع أيّ هجوم إلكتروني.

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