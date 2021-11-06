«الإمارات دبي الوطني» و«مويليس» استشاريين لطرح أسهم «ديوا»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة بأنه تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» وبنك «مويليس» الأمريكي لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن الطرح المُنتَظَر لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في اكتتاب عام أولي.

وأعلنت حكومة دبي الثلاثاء الماضي عن خطط لطرح أسهم «ديوا» ضمن 10 شركات حكومية أخرى في اكتتاب عام أولي، وذلك في سياق خطط لزيادة نشاط البورصة المحلية، بهدف تعزيز تنافسية سوق دبي مع البورصات الأخرى في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد عملاء «ديوا» في ما يتعلق باستهلاك المياه بلغ 884.404 عملاء، وفي استهلاك الكهرباء 990.258 عميلاً حتى نهاية 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الهيئة نحو 200 مليار درهم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لمشروعاتها نحو 86 مليار درهم.

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