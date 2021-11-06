دبي تجمع 55 دولة في «جلفود» غداً

المصدر: دبي - وام

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تحتضن دبي غداً 55 دولة ضمن فعاليات معرض جلفود للتصنيع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لصناعة الأغذية والمشروبات ومعالجتها وتغليفها وخدماتها اللوجستية ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتتسابق 1250 جهة عارضة في رسم ملامح مستقبل القطاع وإطلاق أحدث الحلول والتقنيات النوعية المتخصصة في مركز دبي التجاري العالمي حيث يدعم الحدث الدولي جهود التنويع الاقتصادي في الدولة بالإضافة إلى بحث أبرز القضايا الملحة التي يواجهها القطاع وتحديات سلسلة التوريد العالمية لقطاع الأغذية والمشروبات وحلول التغليف المستدامة والأتمتة واستشراف أفضل الحلول لها.

ويطلق «جلفود» للمشاركين والمتخصصين والخبراء فرصة للاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات بالإضافة إلى حلول التعبئة الروبوتية وابتكارات التصنيع المتكامل والمكونات التي يتم تصنيعها بواسطة حلول التكنولوجيا كما يدعم المعرض الابتكارات الذكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بما ينعكس في إقبال أهم العلامات المختصة التي تسعى لاستثمار المعرض كمنصة لرسم ملامح مستقبل القطاع ومواجهة التحديات وتلبية معدلات الطلب المتزايدة على الأتمتة.

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